«Я никогда не поверю»: Гуф вступился за Navai после дела о контрабанде наркотиков
Рэпер Гуф публично поддержал Navai после задержания в Казахстане
Рэпер Гуф поддержал Navai после задержания в Казахстане. Артист обратился к другу в соцсетях, выразив уверенность, что тот сможет благополучно разрешить сложившуюся ситуацию.
Гуф заявил, что не верит обвинениям в адрес коллеги, и пожелал ему сил.
«Брат мой, я знаю, какой ты… Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что все будет хорошо! Поэтому сил тебе. Ждем на Арбате, родной!» — написал музыкант.Тем временем, по имеющимся сообщениям, Navai находится в камере-одиночке. Его адвокат рассчитывает завершить дело в течение трех недель. При этом, как утверждается, сам рэпер попросил защитницу не общаться с представителями прессы.
В отношении музыканта возбуждено дело по подозрению в контрабанде наркотических средств. Сообщается, что при задержании у него изъяли 2,5 грамма марихуаны. Обстоятельства дела и окончательные выводы правоохранительных органов еще предстоит установить.