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«Я никогда не поверю»: Гуф вступился за Navai после дела о контрабанде наркотиков

Рэпер Гуф публично поддержал Navai после задержания в Казахстане
Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Рэпер Гуф поддержал Navai после задержания в Казахстане. Артист обратился к другу в соцсетях, выразив уверенность, что тот сможет благополучно разрешить сложившуюся ситуацию.



Гуф заявил, что не верит обвинениям в адрес коллеги, и пожелал ему сил.

«Брат мой, я знаю, какой ты… Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что все будет хорошо! Поэтому сил тебе. Ждем на Арбате, родной!» — написал музыкант.
Тем временем, по имеющимся сообщениям, Navai находится в камере-одиночке. Его адвокат рассчитывает завершить дело в течение трех недель. При этом, как утверждается, сам рэпер попросил защитницу не общаться с представителями прессы.

В отношении музыканта возбуждено дело по подозрению в контрабанде наркотических средств. Сообщается, что при задержании у него изъяли 2,5 грамма марихуаны. Обстоятельства дела и окончательные выводы правоохранительных органов еще предстоит установить.

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Софья Метелева

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