«Я никогда не поверю»: Гуф вступился за Navai после дела о контрабанде наркотиков

16 октября 2026, 13:19

Рэпер Гуф публично поддержал Navai после задержания в Казахстане

Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Рэпер Гуф поддержал Navai после задержания в Казахстане. Артист обратился к другу в соцсетях, выразив уверенность, что тот сможет благополучно разрешить сложившуюся ситуацию.





Гуф заявил, что не верит обвинениям в адрес коллеги, и пожелал ему сил.





«Брат мой, я знаю, какой ты… Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что все будет хорошо! Поэтому сил тебе. Ждем на Арбате, родной!» — написал музыкант.