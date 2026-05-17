«В школе меня травили»: Алёна Шишкова откровенно высказалась о насмешках и критике
Алёна Шишкова откровенно рассказала о том, как переживала насмешки в школьные годы и почему теперь особенно внимательно относится к эмоциональному состоянию своей дочери Алисы. Об этом сообщает «Иркутск Онлайн».
По словам модели, в детстве ей было непросто принять собственную внешность. Будущую обладательницу титула «Вторая вице-мисс Россия — 2012» дразнили из-за высокого роста и чрезмерной худобы.
Именно тогда мама Алёна Шишкова решила отдать дочь в модельное агентство — чтобы помочь ей обрести уверенность в себе и научиться воспринимать свою внешность как достоинство, а не повод для комплексов.
Сегодня звезда соцсетей признаётся, что давно перестала болезненно реагировать на негативные комментарии и научилась выстраивать личные границы.
Однако сейчас больше всего Алёна Шишкова переживает за свою 12-летнюю дочь Алису, которую она воспитывает вместе с Тимати. По словам знаменитости, девочка пока слишком эмоционально воспринимает критику в интернете и тяжело реагирует на негативные комментарии.
