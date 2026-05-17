«Подачки не нужны»: Пригожин высказался о возвращении России на «Евровидение»
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России не нужны «подачки» от «Евровидения»
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ТАСС назвал «тухлыми заявлениями» слова руководителя «Евровидения» Мартина Грина, который допустил возвращение России на конкурс в теории.
Продюсер отметил, что в последнее время на конкурсе побеждала политика, а не песни.
«Было много разговоров о том, что Израиль не может принимать участие в конкурсе, но по итогу Израиль отстояли. А Россию почему не отстояли?» — задал вопрос Пригожин.Он считает, что России «неприлично соглашаться» на условия организаторов ради участия в конкурсе. По мнению Иосифа Игоревича, России не нужны такие «подачки».
«Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным. Пусть уговаривают», — добавил Пригожин.Ранее Иосиф Пригожин назвал «Евровидение» политизированным мероприятием. По его словам, конкурс утратил связь с музыкой.