«Подачки не нужны»: Пригожин высказался о возвращении России на «Евровидение»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России не нужны «подачки» от «Евровидения»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ТАСС назвал «тухлыми заявлениями» слова руководителя «Евровидения» Мартина Грина, который допустил возвращение России на конкурс в теории.





Продюсер отметил, что в последнее время на конкурсе побеждала политика, а не песни.

«Было много разговоров о том, что Израиль не может принимать участие в конкурсе, но по итогу Израиль отстояли. А Россию почему не отстояли?» — задал вопрос Пригожин.

«Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным. Пусть уговаривают», — добавил Пригожин.