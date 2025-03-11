Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Стал вдовцом и усыновил троих детей: как живет и сколько зарабатывает ведущий шоу «Место встречи» Андрей Норкин

Стал вдовцом и усыновил троих детей: как живет и сколько зарабатывает ведущий шоу «Место встречи» Андрей Норкин

Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи» канала НТВ)

Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи» канала НТВ)

Андрей Владимирович Норкин — известный и скандальный журналист, прошедший непростой жизненный путь. Он стал вдовцом, но сумел вновь найти счастье в личной жизни. Несмотря на отсутствие высшего образования, он построил успешную карьеру на телевидении и завоевал любовь зрителей.
Как начиналась его карьера и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Андрея Норкина


Будущий журналист родился 25 июля 1968 года. С ранних лет проявлял артистизм, участвовал в конкурсах и даже пробовал себя в цирковом искусстве. Однако связывать жизнь с этим направлением не планировал — мечтал стать актером и поступить в театральное училище. Попытка оказалась неудачной: Норкина не приняли и посоветовали сначала отслужить в армии.

Параллельно с попытками поступить Норкин начал зарабатывать свои первые деньги — в 1985 году он работал слесарем в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи. В 18 лет его призвали в артиллерийские войска.

Фото: Instagram* / @norkinntv

В учебной части служба шла спокойно, но однажды его застали за рисованием обнаженных женщин вместо выполнения обязанностей.

«Когда все убирали территорию, я в каптёрке рисовал дембельский альбом для своего замкомвзвода, переводил с кальки голых теток. Комбат разозлился и велел отправить меня в войска. За меня заступились мои "деды", и вместо Забайкальского округа я отправился служить в Кутаиси, в часть, на территории которой росли мандарины, инжир, ежевика», — вспоминал журналист.

Несмотря на этот эпизод, Норкин дослужился до сержанта, хотя сам вспоминал армию без особого энтузиазма. В 1990 году жизнь журналиста потрясла трагедия — его мать погибла под поездом. Официально это считалось несчастным случаем, но родные сомневались в этой версии и требовали расследования.

Первые шаги в карьере Андрея Норкина


После армии Норкин предпринял еще одну попытку поступить в театральное училище — и снова безуспешно. Позже он с иронией вспоминал, что судьба уберегла зрителей от «никудышного актера». Вскоре ему попалось объявление о наборе дикторов на стадион «Лужники». Он прошел пробы и получил работу, которая стала отправной точкой его будущей журналистской карьеры. В период с 1989 по 1992 год Норкин прошел путь от диктора до редактора.

Воевал в Афганистане и работал с Познером: как живет и сколько зарабатывает ведущий «Время покажет» Артём Шейнин
Воевал в Афганистане и работал с Познером: как живет и сколько зарабатывает ведущий «Время покажет» Артём Шейнин

Работа Норкина на радио и телевидении


В 1991 году Норкин задумался о смене профессии и обратил внимание на журналистику. Первым шагом стало сотрудничество с радио «Максимум», где он вел информационные программы. В 1992 году его пригласили на радиостанцию «101» директором информационных программ. Там он встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожил 30 лет.

В 1996 году Юлия убедила Андрея принять участие в конкурсе ведущих на НТВ, что стало поворотным событием в его жизни: он не только выиграл, но и получил должность вопреки строгим требованиям телеканала не нанимать сотрудников без высшего образования.

Андрей Норкин (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)

Однако в 2001 году он ушел с телеканала из-за скандала и вскоре начал вести программу «Сегодня на ТНТ».

Позже он работал:

  • 2001–2002 — ТВ-6 («Сегодня на ТВ-6», «Опасный мир»);
  • 2002–2007 — главный редактор «Эхо-ТВ»;
  • генеральный директор «RTVi»;
  • 2007–2011 — ведущий на «Пятом канале» («Утро на Пятом», «Реальный мир»);
  • 2010–2013 — ведущий на «Коммерсантъ FM»;
  • 2012–2017 — руководитель новостной службы «Царьград ТВ»;
  • 2013 — ведущий программы «Прав? Да!» на ОТР;
  • 2014 — автор программы «Реплика» на «России-24».
В 2016 году он вернулся на НТВ, где стал ведущим ток-шоу «Место встречи», принесшего ему широкую известность. Передача отличалась высоким рейтингом, а самого Норкина зрители ценили за жесткие высказывания. Однако не все относились к нему положительно — критики обвиняли его в предвзятости. В 2017 году он начал вести вечерние новости «Итоги дня», а с 2019 года — политическое шоу «Изменить нельзя».

Другие проекты и литературная деятельность


Андрей Норкин не ограничивался телевидением. В 2013–2016 годах он вел мастерскую на факультете журналистики МИТРО, а в 2017 году стал наставником в обучающем проекте НТВ. Кроме того, он пробовал себя в литературе. Его жена Юлия убедила его написать книгу о службе в армии.

«Я написал, но напечатать долго не мог. А потом мне позвонили из издательства "ЭКСМО" и предложили написать о работе на ТВ. И пока я писал книгу про телевизор, они издали про армию. Так что за год у меня вышло сразу два тома», — вспоминал Норкин.
В результате вышли два издания:

  1. «Армейские байки. Как я отдавал Священный долг в Советской армии»;
  2. «От НТВ до НТВ. Тайные смыслы телевидения. Моя информационная война».

Фото: Instagram* / @norkinntv

Сколько зарабатывает Андрей Норкин сейчас


За свою карьеру Норкин получил несколько премий:

  • 2006 — ТЭФИ за лучшего ведущего информационной программы;
  • 2013 — премия Правительства РФ в области СМИ;
  • 2014 — премия «Радиомания».
По данным СМИ, в 2020 году его доход составил 4,3 млн рублей, однако эти сведения не подтверждены.

Личная жизнь Андрея Норкина: трагедия и новая любовь


Первый брак Норкина был коротким: возлюбленные поженились в 1985 году, но быстро расстались. В 1992 году он встретил Юлию,с которой прожил в счастливом браке 30 лет.

«На тот момент я уже успела побывать замужем, у меня был сын Саша», — рассказывала потом сама Юлия.

Журналист сделал девушке предложение, а сына Юлии принял как родного. Позже у них родился и общий ребёнок — дочь Александра. Затем пара решилась на усыновление и в семье появились Артем и Коля.

Андрей Норкин и Юлия (фото: Instagram* / @norkinntv)

Однако в 2020 году Юлия Норкина скончалась в возрасте 52 лет.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — говорил Норкин.

Известно, что на фоне стресса у Юлии случился инфаркт. В 2021 году Норкин снова женился — его избранницей стала бизнес-леди Ирина Бородина, руководитель строительной компании. Их роман развивался стремительно, и 3 сентября 2021 года они поженились. Ирина, которой на тот момент было 60 лет, подарила Норкину не только новую семью, но и статус дедушки — у нее уже были внуки.

Дети Андрея Норкина


Со своим пасынком Сашей у Андрея сложились дружеские отношения. Он стал оператором.

Сын Андрея Норкина Александр (фото: Instagram* / @norkinntv)

Дочь Александра окончила ветеринарный факультет, однако по специальности работать не стала: она выбрала для себя быть продюсером на НТВ и работала вместе с отцом в программе «Место встречи». Сегодня Александра Норкина замужем и воспитывает двоих детей. Приемные сыновья Артем и Николай воспитывались в семье Норкиных с младенчества. Они знали, что приемные, но всегда считали Андрея и Юлию родителями.

Чем занимается Норкин сегодня


Сейчас Норкин продолжает вести «Место встречи» на НТВ и комментировать общественно-политические события. За свою деятельность он попал под санкции ряда стран, но сам не придает этому значения.

«Кому интересны такие вещи? Внесли и внесли», — прокомментировал журналист.

Андрей Норкин и Ирина Бородина (фото: Instagram* / @norkinntv)

Читайте также:

Ушла от ревнивца и влюбилась в мужа Анны Ковальчук: как Наталья Терехова устроила свою карьеру и личную жизнь

Сложные испытания и первая любовь: Как жизнь Гостюхина, звезды сериала «Дальнобойщики», была полна болезней, депрессии и лишений

Жил в Африке, спал на улице и уехал из России: как живёт звезда «Жуков» Максим Лагашкин

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#санкции
#трагедия
#журналист
#усыновление
#мать
#сми
#шоу
#профессии
#карьера
Бросила миллиардера ради молодого манекенщика: кто он, тайный любовник 38-летней Елены Перминовой? Горячие фото с возлюбленным
11 марта 2025, 13:46

Елена Перминова (Фото:Инстаграм* @lenaperminova)

После разрыва с Лебедевым Елена Перминова улетела в Мексику, где прекрасно проводила время с друзьями, а ещё она была замечена в обществе молодого манекенщика Тараса Романова. По слухам, это её новый ухажёр. Подробности — в материале «Радио 1».

Перминова и Лебедев


Миллиардер и модель познакомились в 2005 году, на тот момент Елене было 19 лет, а Александру — 46. Из-за большой разницы в возрасте многие думали, что их роман долго не продлится. Однако, союз продержался почти 20 лет, у них четверо детей, хотя пара несколько раз расставалась.

В 2020 году Лебедев сделал предложение Елене, однако свадьба так и не состоялась.

Елена Перминова и Александр Лебедев Елена Перминова (Фото:Инстаграм* @lenaperminova)

Как написала модель в своём телеграм-канале, даже самые красивые истории любви заканчиваются, каждый из них, она и Александр, начинают новую жизнь.
«Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за всё. Дальше каждый идет своим путём», — сообщила Перминова.

Слухи о романе


Искать вдохновение и открывать новый этап в жизни Елена решила в Тулуме, где как раз находился Тарас Романов. Говорят, что они вместе провели новогодние каникулы: их фотографии из одних и тех же мест мгновенно вызвали реакцию в Интернете, пользователи увидели множество совпадений. Лебедев же отправился с детьми встречать Новый год на Мальдивы.

Елена Перминова Елена Перминова (Фото:Инстаграм* @lenaperminova)

В соцсетях отмечают, что Тарасов и Перминова регулярно обмениваются лайками и комментариями, а сам манекенщик похож как на Елену, так и на её сына.

Модель по поводу этой ситуации не давала никаких комментариев.
«Личное всегда будет личным», — написала она в своём телеграм-канале.

Кто он — новый избранник?


Тарас Романов строит успешную карьеру в мире моды. Он работал с такими брендами, как Dolce&Gabbana Beauty и Valentino, снимался для многих глянцевых журналов, в том числе и вместе с Линдой Евангелистой. Он часто появляется на красных дорожках.

Тарас Романов (Фото:Инстаграм* @tarasvromanov)

Романов активно занимается спортом, увлекается иностранными языками, философией и историей.

Лена Перминова поделилась горячим фото с возлюбленным


Несколько дней назад бывшая возлюбленная бизнесмена Лебедева опубликовала в сторис запрещенной сети очень откровенный совместный снимок с Тарасом Романовым. Это фото также появилось в карусели снимков, которые манекенщик выложил в честь своего 29-летия, отпразднованного в знаменитом отеле Le Bristol в Париже.

Подписчики именинника не остались равнодушными.

Тарас Романов и Лена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)

«Так это официально?» — поинтересовался один из фолловеров Тараса. «Ты себе нормальную девушку нашел», — без ожидания ответа поздравил другой.
Надежда Стрелец также высказалась по этому поводу.

«О, вау! Кажется, флешмоб расставания со взрослыми статусными мужчинами ради парней 2000 года рождения не за горами. Очень секси», — написала она в своем телеграм-канале, намекая на почти десятилетнюю разницу в возрасте между Леной и ее новым избранником.
Читайте также:

«Невозможно даже моргать»: беременная невестка Валерии сообщила о страшных приступах боли

Стало известно, сколько мужчины платят за личную встречу с Анной Седоковой

«Раздеваться мне особо не предлагали»: актриса Ломоносова назвала неприемлемые роли

*запрещен в РФ
#новый год
#жизнь
#свадьба
#каникулы
#новогодние каникулы
#мужчины
#соцсети
#интернет
#мода
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHAMAN и Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии
11 марта 2025, 13:44

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии. Ролик публикует Telegram-канал Spletnik.
В чёрно-белом видео, которое было снято на съёмочной площадке, влюбленные целуются и, обнявшись, позируют для снимков. Ролик вызвал бурную реакцию аудитории.




Одни пользователи восхитились парой, называя их «очень красивыми», другие заговорили о пиар-романе, а третьи обвинили исполнителя в корысти.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.

Читайте также:

«Она ответила — да!»: история отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной, реакция звезд и недавний развод певца с женой

«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной

«Вы же не в "Доме-2"!»: Собчак недовольна элементами шоу в отношениях SHAMANа и Мизулиной

#видео
#шоу
#отношения
#пользователи
#любовь
#екатерина мизулина
#shaman
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Что движет теми, кто заступается за павлина?»: Поплавская резко высказалась о Киркорове
Поплавская назвала Киркорова павлином и заявила, что он не нужен России
11 марта 2025, 13:32

Яна Поплавская (Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya)

Продюсер Яна Поплавская назвала поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова «павлином», заявив, что он больше не нужен стране.
«Киркорова не станет, как только этот бизнесмен потеряет интерес. (...) Он вышел в тираж задолго до того, как вошел не в ту дверь. Мною движут понятия чести и долга перед Родиной, обостренное чувство справедливости. Что движет теми, кто, брызжа слюной, заступается за павлина?» — задалась Поплавская вопросом в Telegram-канале.
Таким образом она намекнула на участие Киркорова в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, вызвавшей в свое время широкий общественный резонанс.

Поплавская резюмировала, что композиции певца фигурируют в концертных программах благодаря протекции «человека с деньгами».

Ранее молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношении мужа к ее образам.

Читайте также:

«Не буду заводить семью»: Стас Пьеха поделился планами на личную жизнь

«Муж меня отругал»: сестра Ольги Бузовой рассказала о неприятном событии

«Музыка живет во мне»: Волочкова назвала себя главной певицей России

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я для него красивая всегда»: Брухунова о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами
Брухунова рассказала о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами
11 марта 2025, 13:17

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношении супруга к ее образам. Об этом она сообщила в подкасте Юлии Болдыревой.
По ее словам, знаменитый юморист поддерживает жену во всех начинаниях, особенно в ее модных экспериментах.

«Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: "Такая ты сегодня красавица"», — рассказала Татьяна.

Брухунова добавила, что не только наряжается сама, но еще одевает и Евгения Петросяна. Примечательно, что далеко не все считают, что супруга Петросяна может похвастаться чувством стиля.

Читайте также:

«Петросян — будет!»: Татьяна Брухунова отправила «привет» недоброжелателям артиста

Татьяна Брухунова поздравила женщин с 8 Марта

Жена Петросяна резко отреагировала на вопрос о его госпитализации

*Запрещен в РФ
#стиль
#стилист
#мода
#евгений петросян
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не буду заводить семью»: Стас Пьеха поделился планами на личную жизнь
11 марта 2025, 13:11

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В конце прошлого года певец Стас Пьеха признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. В свежем интервью артист поделился планами на ближайший год.
«Мое сердце свободно. Я в ближайший год не планирую заводить семью», — рассказал Стас в разговоре с KP.RU.

Кроме того, он рассказал, что активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Если говорить о питании, то как раз сейчас я стал более пристально за ним следить, отмечать, какой продукт каким образом на меня влияет», — рассказал Пьеха.

Артист честно признался, что доволен тем, как выглядит в 44 года.

5 марта Стас Пьеха пригласил бывшую жену Наталью Горчакову и сына Петю на свой концерт, во время которого вывел за руку 10-летнего наследника. Ранее мужчина признавался, что ему тяжело назвать себя идеальным отцом, однако он работает над собой и старается быть действительно хорошим родителем.

Читайте также:

«Зависть и злость»: Стас Пьеха рассказал о плачевных последствиях афиширования личной жизни

Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине

«Был наркоманом и остается»: мать Стаса Пьехи впервые рассказала о его неизлечимой болезни
#концерт
#сердце
#мать
#брак
#мужчина
#болезни
#артист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате