Стал вдовцом и усыновил троих детей: как живет и сколько зарабатывает ведущий шоу «Место встречи» Андрей Норкин

Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи» канала НТВ)
Андрей Владимирович Норкин — известный и скандальный журналист, прошедший непростой жизненный путь. Он стал вдовцом, но сумел вновь найти счастье в личной жизни. Несмотря на отсутствие высшего образования, он построил успешную карьеру на телевидении и завоевал любовь зрителей.
Как начиналась его карьера и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».
Будущий журналист родился 25 июля 1968 года. С ранних лет проявлял артистизм, участвовал в конкурсах и даже пробовал себя в цирковом искусстве. Однако связывать жизнь с этим направлением не планировал — мечтал стать актером и поступить в театральное училище. Попытка оказалась неудачной: Норкина не приняли и посоветовали сначала отслужить в армии.
Параллельно с попытками поступить Норкин начал зарабатывать свои первые деньги — в 1985 году он работал слесарем в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи. В 18 лет его призвали в артиллерийские войска.
В учебной части служба шла спокойно, но однажды его застали за рисованием обнаженных женщин вместо выполнения обязанностей.
Несмотря на этот эпизод, Норкин дослужился до сержанта, хотя сам вспоминал армию без особого энтузиазма. В 1990 году жизнь журналиста потрясла трагедия — его мать погибла под поездом. Официально это считалось несчастным случаем, но родные сомневались в этой версии и требовали расследования.
После армии Норкин предпринял еще одну попытку поступить в театральное училище — и снова безуспешно. Позже он с иронией вспоминал, что судьба уберегла зрителей от «никудышного актера». Вскоре ему попалось объявление о наборе дикторов на стадион «Лужники». Он прошел пробы и получил работу, которая стала отправной точкой его будущей журналистской карьеры. В период с 1989 по 1992 год Норкин прошел путь от диктора до редактора.
В 1991 году Норкин задумался о смене профессии и обратил внимание на журналистику. Первым шагом стало сотрудничество с радио «Максимум», где он вел информационные программы. В 1992 году его пригласили на радиостанцию «101» директором информационных программ. Там он встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожил 30 лет.
В 1996 году Юлия убедила Андрея принять участие в конкурсе ведущих на НТВ, что стало поворотным событием в его жизни: он не только выиграл, но и получил должность вопреки строгим требованиям телеканала не нанимать сотрудников без высшего образования.
Позже он работал:
Андрей Норкин не ограничивался телевидением. В 2013–2016 годах он вел мастерскую на факультете журналистики МИТРО, а в 2017 году стал наставником в обучающем проекте НТВ. Кроме того, он пробовал себя в литературе. Его жена Юлия убедила его написать книгу о службе в армии.
За свою карьеру Норкин получил несколько премий:
Первый брак Норкина был коротким: возлюбленные поженились в 1985 году, но быстро расстались. В 1992 году он встретил Юлию,с которой прожил в счастливом браке 30 лет.
Журналист сделал девушке предложение, а сына Юлии принял как родного. Позже у них родился и общий ребёнок — дочь Александра. Затем пара решилась на усыновление и в семье появились Артем и Коля.
Однако в 2020 году Юлия Норкина скончалась в возрасте 52 лет.
Известно, что на фоне стресса у Юлии случился инфаркт. В 2021 году Норкин снова женился — его избранницей стала бизнес-леди Ирина Бородина, руководитель строительной компании. Их роман развивался стремительно, и 3 сентября 2021 года они поженились. Ирина, которой на тот момент было 60 лет, подарила Норкину не только новую семью, но и статус дедушки — у нее уже были внуки.
Со своим пасынком Сашей у Андрея сложились дружеские отношения. Он стал оператором.
Дочь Александра окончила ветеринарный факультет, однако по специальности работать не стала: она выбрала для себя быть продюсером на НТВ и работала вместе с отцом в программе «Место встречи». Сегодня Александра Норкина замужем и воспитывает двоих детей. Приемные сыновья Артем и Николай воспитывались в семье Норкиных с младенчества. Они знали, что приемные, но всегда считали Андрея и Юлию родителями.
Сейчас Норкин продолжает вести «Место встречи» на НТВ и комментировать общественно-политические события. За свою деятельность он попал под санкции ряда стран, но сам не придает этому значения.
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Детство и юность Андрея Норкина
Будущий журналист родился 25 июля 1968 года. С ранних лет проявлял артистизм, участвовал в конкурсах и даже пробовал себя в цирковом искусстве. Однако связывать жизнь с этим направлением не планировал — мечтал стать актером и поступить в театральное училище. Попытка оказалась неудачной: Норкина не приняли и посоветовали сначала отслужить в армии.
Параллельно с попытками поступить Норкин начал зарабатывать свои первые деньги — в 1985 году он работал слесарем в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи. В 18 лет его призвали в артиллерийские войска.
Фото: Instagram* / @norkinntv
В учебной части служба шла спокойно, но однажды его застали за рисованием обнаженных женщин вместо выполнения обязанностей.
«Когда все убирали территорию, я в каптёрке рисовал дембельский альбом для своего замкомвзвода, переводил с кальки голых теток. Комбат разозлился и велел отправить меня в войска. За меня заступились мои "деды", и вместо Забайкальского округа я отправился служить в Кутаиси, в часть, на территории которой росли мандарины, инжир, ежевика», — вспоминал журналист.
Несмотря на этот эпизод, Норкин дослужился до сержанта, хотя сам вспоминал армию без особого энтузиазма. В 1990 году жизнь журналиста потрясла трагедия — его мать погибла под поездом. Официально это считалось несчастным случаем, но родные сомневались в этой версии и требовали расследования.
Первые шаги в карьере Андрея Норкина
После армии Норкин предпринял еще одну попытку поступить в театральное училище — и снова безуспешно. Позже он с иронией вспоминал, что судьба уберегла зрителей от «никудышного актера». Вскоре ему попалось объявление о наборе дикторов на стадион «Лужники». Он прошел пробы и получил работу, которая стала отправной точкой его будущей журналистской карьеры. В период с 1989 по 1992 год Норкин прошел путь от диктора до редактора.
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Работа Норкина на радио и телевидении
В 1991 году Норкин задумался о смене профессии и обратил внимание на журналистику. Первым шагом стало сотрудничество с радио «Максимум», где он вел информационные программы. В 1992 году его пригласили на радиостанцию «101» директором информационных программ. Там он встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожил 30 лет.
В 1996 году Юлия убедила Андрея принять участие в конкурсе ведущих на НТВ, что стало поворотным событием в его жизни: он не только выиграл, но и получил должность вопреки строгим требованиям телеканала не нанимать сотрудников без высшего образования.
Андрей Норкин (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)
Однако в 2001 году он ушел с телеканала из-за скандала и вскоре начал вести программу «Сегодня на ТНТ».
Позже он работал:
- 2001–2002 — ТВ-6 («Сегодня на ТВ-6», «Опасный мир»);
- 2002–2007 — главный редактор «Эхо-ТВ»;
- генеральный директор «RTVi»;
- 2007–2011 — ведущий на «Пятом канале» («Утро на Пятом», «Реальный мир»);
- 2010–2013 — ведущий на «Коммерсантъ FM»;
- 2012–2017 — руководитель новостной службы «Царьград ТВ»;
- 2013 — ведущий программы «Прав? Да!» на ОТР;
- 2014 — автор программы «Реплика» на «России-24».
Другие проекты и литературная деятельность
Андрей Норкин не ограничивался телевидением. В 2013–2016 годах он вел мастерскую на факультете журналистики МИТРО, а в 2017 году стал наставником в обучающем проекте НТВ. Кроме того, он пробовал себя в литературе. Его жена Юлия убедила его написать книгу о службе в армии.
«Я написал, но напечатать долго не мог. А потом мне позвонили из издательства "ЭКСМО" и предложили написать о работе на ТВ. И пока я писал книгу про телевизор, они издали про армию. Так что за год у меня вышло сразу два тома», — вспоминал Норкин.В результате вышли два издания:
- «Армейские байки. Как я отдавал Священный долг в Советской армии»;
- «От НТВ до НТВ. Тайные смыслы телевидения. Моя информационная война».
Фото: Instagram* / @norkinntv
Сколько зарабатывает Андрей Норкин сейчас
За свою карьеру Норкин получил несколько премий:
- 2006 — ТЭФИ за лучшего ведущего информационной программы;
- 2013 — премия Правительства РФ в области СМИ;
- 2014 — премия «Радиомания».
Личная жизнь Андрея Норкина: трагедия и новая любовь
Первый брак Норкина был коротким: возлюбленные поженились в 1985 году, но быстро расстались. В 1992 году он встретил Юлию,с которой прожил в счастливом браке 30 лет.
«На тот момент я уже успела побывать замужем, у меня был сын Саша», — рассказывала потом сама Юлия.
Журналист сделал девушке предложение, а сына Юлии принял как родного. Позже у них родился и общий ребёнок — дочь Александра. Затем пара решилась на усыновление и в семье появились Артем и Коля.
Андрей Норкин и Юлия (фото: Instagram* / @norkinntv)
Однако в 2020 году Юлия Норкина скончалась в возрасте 52 лет.
«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — говорил Норкин.
Известно, что на фоне стресса у Юлии случился инфаркт. В 2021 году Норкин снова женился — его избранницей стала бизнес-леди Ирина Бородина, руководитель строительной компании. Их роман развивался стремительно, и 3 сентября 2021 года они поженились. Ирина, которой на тот момент было 60 лет, подарила Норкину не только новую семью, но и статус дедушки — у нее уже были внуки.
Дети Андрея Норкина
Со своим пасынком Сашей у Андрея сложились дружеские отношения. Он стал оператором.
Сын Андрея Норкина Александр (фото: Instagram* / @norkinntv)
Дочь Александра окончила ветеринарный факультет, однако по специальности работать не стала: она выбрала для себя быть продюсером на НТВ и работала вместе с отцом в программе «Место встречи». Сегодня Александра Норкина замужем и воспитывает двоих детей. Приемные сыновья Артем и Николай воспитывались в семье Норкиных с младенчества. Они знали, что приемные, но всегда считали Андрея и Юлию родителями.
Чем занимается Норкин сегодня
Сейчас Норкин продолжает вести «Место встречи» на НТВ и комментировать общественно-политические события. За свою деятельность он попал под санкции ряда стран, но сам не придает этому значения.
«Кому интересны такие вещи? Внесли и внесли», — прокомментировал журналист.
Андрей Норкин и Ирина Бородина (фото: Instagram* / @norkinntv)
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