Воевал в Афганистане и работал с Познером: как живет и сколько зарабатывает ведущий «Время покажет» Артём Шейнин

Артём Григорьевич Шейнин — российский журналист и телеведущий, чья биография и творческий путь привлекают внимание тысяч зрителей. Каждое его появление в эфире собирает многомиллионную аудиторию, которая ценит его за прямолинейность и эмоциональную подачу. Зрители любят Шейнина не только за его яркий темперамент, но и за умение открыто выражать свою позицию.