Воевал в Афганистане и работал с Познером: как живет и сколько зарабатывает ведущий «Время покажет» Артём Шейнин

Артём Шейнин (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
Артём Григорьевич Шейнин — российский журналист и телеведущий, чья биография и творческий путь привлекают внимание тысяч зрителей. Каждое его появление в эфире собирает многомиллионную аудиторию, которая ценит его за прямолинейность и эмоциональную подачу. Зрители любят Шейнина не только за его яркий темперамент, но и за умение открыто выражать свою позицию.
Прежде чем достичь успеха на телевидении, он прошёл через множество испытаний, самым значимым из которых стала война в Афганистане. Подробнее о жизни и карьере телеведущего расскажет «Радио 1».
Артём Григорьевич Шейнин появился на свет 26 января 1966 года в Москве. Семья была неполной, мама воспитывала его одна, но и-за того, что она много работала, большую часть времени мальчик проводил с бабушкой и дедом.
Как раз дедушка Григорий Ефимович стал особенно значимой фигурой в жизни будущего телеведущего. Он пережил ГУЛАГ, участвовал в Великой Отечественной войне и позже работал в Министерстве иностранных дел.
Артём с детства проявлял любознательность и усидчивость. В школе учился хорошо, был дисциплинированным учеником и выделялся среди сверстников примерным поведением. Особый интерес проявлял к истории, а также активно занимался рукопашным боем. Кроме того, он регулярно участвовал в спортивных соревнованиях, благодаря чему в школе приобрёл репутацию одного из самых активных учеников. Окончив школу в 1983 году, он не смог сразу поступить в ВУЗ и вскоре был призван в армию.
Служба Шейнина проходила в Афганистане в разгар боевых действий. В течение двух лет он участвовал в опасных операциях, рисковал жизнью и получил звание сержанта ВДВ. Демобилизовавшись в 1986 году, Артём поступил на исторический факультет МГУ, выбрав кафедру этнографии и антропологии. Единственным предметом, который давался ему с трудом, был английский язык.
В 1993 году он окончил университет с красным дипломом. Преподаватели предлагали ему продолжить обучение в аспирантуре, но Шейнин решил сразу начать работать.
Первоначально он работал по специальности — стал антропологом и путешествовал по России, посещая отдалённые регионы, включая Чукотку и Сахалин. Однако судьбоносным для него стало случайное объявление в газете — искали ведущего для шоу «Бесконечные путешествия». Ключевым требованием было умение интересно рассказывать о поездках.
Артём попробовал пройти кастинг, но неудачно. Однако именно тогда он познакомился с продюсером программы Татьяной Фониной, которая разглядела в нём потенциал и предложила попробовать себя в роли сценариста. Вскоре Шейнин уже работал редактором программы.
В 1997 году он стал редактором передачи «Национальный интерес с Дмитрием Киселёвым», а также начал сотрудничать с НТВ, работая над документальными фильмами. В его резюме появились такие проекты, как «Афганский капкан», «Съезд побеждённых», «Красный день календаря». Позже он занял должность шеф-редактора программ «Забытый полк» и «Вместе».
В 2000 году по совету Татьяны Фониной Артём Шейнин начал сотрудничать с Владимиром Познером, став шеф-редактором ток-шоу «Времена». Через три года он возглавил программу. В 2008 году он занял должность руководителя передачи «Познер» и отвечал за организацию съёмочного процесса.
Также он стал креативным продюсером документальных фильмов Владимира Познера и Ивана Урганта, придумав такие названия, как «Еврейское счастье» и «Одноэтажная Америка». Помимо работы на телевидении, Шейнин попробовал себя в озвучке. Его голос можно услышать в анимационных сериалах «Рино 911!», «Злобный мальчик», «Доктор Кац» и «Майти Буш». Он также озвучивал документальные проекты для Discovery.
В 2014 году Артём Шейнин стал продюсером общественно-политической программы «Время покажет». Первоначально ведущими были Пётр Толстой и Екатерина Стриженова, а сам Шейнин выступал в качестве эксперта.
Однако в 2016 году Пётр Толстой покинул шоу, и его место занял Артём Григорьевич. Новый ведущий быстро завоевал внимание зрителей. Бывший десантник не боялся высказывать своё мнение и жёстко критиковать политику Запада. За резкие высказывания и эмоциональность он получил репутацию «народного» ведущего. В 2017 году он также начал вести программу «Первая студия».
Взрывной характер телеведущего неоднократно приводил к конфликтам в эфире. Он выгонял из студии украинского эксперта Андрея Метлева, поляков Томаша Мацейчука и Зигмунда Дзенчаловского. Самый громкий конфликт произошёл с американским журналистом Майклом Бомом. Во время обсуждения российско-американских отношений Бом обвинил ведущего в напускной смелости. В ответ Шейнин схватил его за пиджак и приказал «сидеть».
Помимо работы на телевидении, Артём Шейнин написал несколько книг об Афганской войне. Самая известная — «Мне повезло вернуться», в которой он рассказывает о буднях десантников в афганских горах. Также он является автором аудиопьесы «Мой Афган. Звуки музыки». В 2017 году телеведущий способствовал изданию сборника «Выбор Донбасса» под эгидой Союза писателей ЛНР.
В 2022 году Шейнин был награждён Орденом Дружбы ДНР. Кроме того, он получил благодарность от президента России за вклад в развитие гражданского общества.
Телеведущий редко раскрывает детали личной жизни. Известно, что он был женат дважды. От первого брака у него сын Дмитрий (1989 года рождения), который давно живёт самостоятельно. Второй супругой телеведущего стала женщина по имени Ольга. У них двое детей: дочь Дарья (2007) и сын Григорий (2009).
По данным СМИ, в 2020 году его заработок составил около 100 миллионов рублей, что выше, чем у многих других российских ведущих. Сегодня Артём Шейнин продолжает вести «Время покажет» и работать заместителем директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Он также ведёт Telegram-канал, где делится мнением о политике и анонсирует новые выпуски.
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Детство и юность Артема Шейнина
Артём Григорьевич Шейнин появился на свет 26 января 1966 года в Москве. Семья была неполной, мама воспитывала его одна, но и-за того, что она много работала, большую часть времени мальчик проводил с бабушкой и дедом.
Как раз дедушка Григорий Ефимович стал особенно значимой фигурой в жизни будущего телеведущего. Он пережил ГУЛАГ, участвовал в Великой Отечественной войне и позже работал в Министерстве иностранных дел.
Артём с детства проявлял любознательность и усидчивость. В школе учился хорошо, был дисциплинированным учеником и выделялся среди сверстников примерным поведением. Особый интерес проявлял к истории, а также активно занимался рукопашным боем. Кроме того, он регулярно участвовал в спортивных соревнованиях, благодаря чему в школе приобрёл репутацию одного из самых активных учеников. Окончив школу в 1983 году, он не смог сразу поступить в ВУЗ и вскоре был призван в армию.
Военная служба Шейнина в Афганистане
Служба Шейнина проходила в Афганистане в разгар боевых действий. В течение двух лет он участвовал в опасных операциях, рисковал жизнью и получил звание сержанта ВДВ. Демобилизовавшись в 1986 году, Артём поступил на исторический факультет МГУ, выбрав кафедру этнографии и антропологии. Единственным предметом, который давался ему с трудом, был английский язык.
В 1993 году он окончил университет с красным дипломом. Преподаватели предлагали ему продолжить обучение в аспирантуре, но Шейнин решил сразу начать работать.
Артём Шейнин (фото: Instagram* / @a_sheynin)
Начало карьеры: от антрополога к телевидению
Первоначально он работал по специальности — стал антропологом и путешествовал по России, посещая отдалённые регионы, включая Чукотку и Сахалин. Однако судьбоносным для него стало случайное объявление в газете — искали ведущего для шоу «Бесконечные путешествия». Ключевым требованием было умение интересно рассказывать о поездках.
Артём попробовал пройти кастинг, но неудачно. Однако именно тогда он познакомился с продюсером программы Татьяной Фониной, которая разглядела в нём потенциал и предложила попробовать себя в роли сценариста. Вскоре Шейнин уже работал редактором программы.
В 1997 году он стал редактором передачи «Национальный интерес с Дмитрием Киселёвым», а также начал сотрудничать с НТВ, работая над документальными фильмами. В его резюме появились такие проекты, как «Афганский капкан», «Съезд побеждённых», «Красный день календаря». Позже он занял должность шеф-редактора программ «Забытый полк» и «Вместе».
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Сотрудничество с Владимиром Познером
В 2000 году по совету Татьяны Фониной Артём Шейнин начал сотрудничать с Владимиром Познером, став шеф-редактором ток-шоу «Времена». Через три года он возглавил программу. В 2008 году он занял должность руководителя передачи «Познер» и отвечал за организацию съёмочного процесса.
Также он стал креативным продюсером документальных фильмов Владимира Познера и Ивана Урганта, придумав такие названия, как «Еврейское счастье» и «Одноэтажная Америка». Помимо работы на телевидении, Шейнин попробовал себя в озвучке. Его голос можно услышать в анимационных сериалах «Рино 911!», «Злобный мальчик», «Доктор Кац» и «Майти Буш». Он также озвучивал документальные проекты для Discovery.
«Время покажет» и всероссийская популярность Артема Шейнина
В 2014 году Артём Шейнин стал продюсером общественно-политической программы «Время покажет». Первоначально ведущими были Пётр Толстой и Екатерина Стриженова, а сам Шейнин выступал в качестве эксперта.
Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Время покажет»)
Однако в 2016 году Пётр Толстой покинул шоу, и его место занял Артём Григорьевич. Новый ведущий быстро завоевал внимание зрителей. Бывший десантник не боялся высказывать своё мнение и жёстко критиковать политику Запада. За резкие высказывания и эмоциональность он получил репутацию «народного» ведущего. В 2017 году он также начал вести программу «Первая студия».
Конфликт с американцем Бомом и другие громкие конфликты с ведущим «Время покажет»
Взрывной характер телеведущего неоднократно приводил к конфликтам в эфире. Он выгонял из студии украинского эксперта Андрея Метлева, поляков Томаша Мацейчука и Зигмунда Дзенчаловского. Самый громкий конфликт произошёл с американским журналистом Майклом Бомом. Во время обсуждения российско-американских отношений Бом обвинил ведущего в напускной смелости. В ответ Шейнин схватил его за пиджак и приказал «сидеть».
Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Время покажет»)
Ещё один эпизод произошёл в эфире «Время покажет», когда ведущий принёс ведро с провокационной надписью и содержимым, напоминающим фекалии. Оно предназначалось украинскому блогеру Сергею Запорожскому. Критиковала его и Ксения Собчак, обвиняя в искажении её слов и называя участие в «Время покажет» «настоящим адом».
Литературная деятельность Артема Шейнина
Помимо работы на телевидении, Артём Шейнин написал несколько книг об Афганской войне. Самая известная — «Мне повезло вернуться», в которой он рассказывает о буднях десантников в афганских горах. Также он является автором аудиопьесы «Мой Афган. Звуки музыки». В 2017 году телеведущий способствовал изданию сборника «Выбор Донбасса» под эгидой Союза писателей ЛНР.
Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Первая студия»)
Награды и признание
В 2022 году Шейнин был награждён Орденом Дружбы ДНР. Кроме того, он получил благодарность от президента России за вклад в развитие гражданского общества.
Личная жизнь Артема Шейнина
Телеведущий редко раскрывает детали личной жизни. Известно, что он был женат дважды. От первого брака у него сын Дмитрий (1989 года рождения), который давно живёт самостоятельно. Второй супругой телеведущего стала женщина по имени Ольга. У них двое детей: дочь Дарья (2007) и сын Григорий (2009).
Доходы Шейнина сейчас
По данным СМИ, в 2020 году его заработок составил около 100 миллионов рублей, что выше, чем у многих других российских ведущих. Сегодня Артём Шейнин продолжает вести «Время покажет» и работать заместителем директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Он также ведёт Telegram-канал, где делится мнением о политике и анонсирует новые выпуски.
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Дайана Хусинова