«У нас свой птичий язык»: Сергей Гармаш высказался об Елене Яковлевой

15 июня 2026, 19:40

Сергей Гармаш признался, что скучал по Елене Яковлевой

Сергей Гармаш (Фото: кадр из фильма «Чебурашка»)

Сергей Гармаш тепло высказался о своей многолетней коллеге Елене Яковлевой. В интервью WomanHit артист признался, что был рад вновь оказаться с ней на одной съёмочной площадке после длительного перерыва.





По словам Гармаша, несмотря на совместную работу над фильмом «Чебурашка», на сцене они не пересекались более десяти лет. Актёр отметил, что за годы сотрудничества между ними сложилось особое взаимопонимание, которое сохранилось до сих пор.





«Конечно, это меня очень обрадовало. Хотя мы снимались в "Чебурашке", не меньше десяти лет не встречались на сцене. Естественно, соскучились друг по другу, а у нас свой птичий язык, понимаем друг друга с полунамека, ведь я больше всего как с партнёршей сыграл именно с Леной», — поделился Гармаш.