Рак 4-й степени, роман с преподавательницей, инфаркт на сцене: как складывались годы жизни Гаркалина с его единственной супругой

Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Валерий Гаркалин, родившийся 11 апреля 1954 года в Москве, стал одним из самых запоминающихся артистов кино, несмотря на то, что его роли часто были второстепенными.
Его семья была небогатой: мать работала кассиршей в продуктовом магазине, а отец трудился в гаражной мастерской. Родители долгое время еле сводили концы с концами, и Валерий с детства мечтал стать богатым и знаменитым.
Он решил, что единственным способом достижения этой мечты будет карьера артиста. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».
Однако во время службы он решил, что не вернется на завод, а рискнет стать артистом. Первые попытки поступить в театральное училище оказались неудачными: комиссия отказала ему, ссылаясь на его «специфическую внешность».
Однако Гаркалин не сдался и поступил в музыкальное училище, где изучал сценическое искусство.
Семья жила в любви и гармонии. Валерий часто путешествовал и брал с собой жену и дочь. Супруги не жалели денег на поездки и наслаждались жизнью. Гаркалин добился своей детской мечты — смог позволить себе ту жизнь, о которой всегда мечтал.
Она, всегда полная и жизнерадостная, резко похудела. Это изменение списали на переживания за Валерия. Однако вскоре стало очевидно, что дело гораздо серьезнее — рак 4-й степени поставил крест на надеждах на выздоровление.
В этой непростой ситуации Валерий нашел поддержку в своем внуке Тимофее, которого ему подарила дочь Ника. Этот маленький человечек стал источником радости и надежды для Гаркалина, помогая ему справляться с утратой и находить смысл в жизни. Сам актер скончался 20 ноября 2021 года.
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Он решил, что единственным способом достижения этой мечты будет карьера артиста. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».
Противостояние родителямСтремление стать артистом встретило жесткое осуждение со стороны отца, который мечтал о том, чтобы сын стал инженером. Отец никогда не хвалил Валерия и высказывался о его успехах нелестно. Только после смерти отца мать и сестра нашли в ящике стола папку с газетными вырезками о Валерии, что стало для них открытием.
Первые шаги к артистической карьереНесмотря на давление со стороны родителей, Гаркалин не сразу пошел наперекор их воле. Он отработал несколько лет слесарем на заводе и служил в армии.
Однако во время службы он решил, что не вернется на завод, а рискнет стать артистом. Первые попытки поступить в театральное училище оказались неудачными: комиссия отказала ему, ссылаясь на его «специфическую внешность».
Однако Гаркалин не сдался и поступил в музыкальное училище, где изучал сценическое искусство.
Фото: iStock/Oksana Muzykantova
Встреча с любовьюВо время учебы Валерий познакомился с Екатериной, своей будущей супругой. Однажды, во время репетиции спектакля, он заметил, что кто-то плачет в зрительном зале. Это была Екатерина, новая преподавательница, которая случайно заглянула на репетицию. Их общение быстро переросло в роман, несмотря на скандал, вызванный отношениями студента и преподавателя.
Семейная жизньПосле получения диплома Валерий сделал Екатерине предложение. Однако у пары возникли трудности с зачатием ребенка, и их единственная дочь родилась только спустя шесть лет после свадьбы. Это событие стало огромным счастьем для Гаркалина, который всегда мечтал о дочке.
Семья жила в любви и гармонии. Валерий часто путешествовал и брал с собой жену и дочь. Супруги не жалели денег на поездки и наслаждались жизнью. Гаркалин добился своей детской мечты — смог позволить себе ту жизнь, о которой всегда мечтал.
Инфаркт на сценеВ 2008 году жизнь Валерия Гаркалина изменилась навсегда. Во время одного из спектаклей, отыграв свою роль, он вдруг почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Едва переступив порог кулис, артист рухнул на пол. Скорая помощь, к сожалению, не смогла прибыть вовремя, и сердце Гаркалина остановилось. Однако врачи проявили героизм и смогли вернуть его к жизни.
Фото: iStock/maxim4e4ek
Уход женыНаходясь в больнице, Валерий не оставался один: рядом с ним были его жена Екатерина и дочь Ника. Они поддерживали его в самые трудные моменты. Но среди забот о муже никто не заметил, как сильно изменилась Екатерина.
Она, всегда полная и жизнерадостная, резко похудела. Это изменение списали на переживания за Валерия. Однако вскоре стало очевидно, что дело гораздо серьезнее — рак 4-й степени поставил крест на надеждах на выздоровление.
Удар судьбы и внукСмерть Екатерины стала для Гаркалина страшным ударом. Чтобы справиться с горем и не думать о потере, артист решил представить, что его жена все еще рядом, просто не в поле зрения. Он продолжал разговаривать с ней, как будто она стоит за спиной, что стало для него своего рода утешением.
В этой непростой ситуации Валерий нашел поддержку в своем внуке Тимофее, которого ему подарила дочь Ника. Этот маленький человечек стал источником радости и надежды для Гаркалина, помогая ему справляться с утратой и находить смысл в жизни. Сам актер скончался 20 ноября 2021 года.
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Дарья Осипова