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Рак 4-й степени, роман с преподавательницей, инфаркт на сцене: как складывались годы жизни Гаркалина с его единственной супругой

Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Валерий Гаркалин, родившийся 11 апреля 1954 года в Москве, стал одним из самых запоминающихся артистов кино, несмотря на то, что его роли часто были второстепенными.
Его семья была небогатой: мать работала кассиршей в продуктовом магазине, а отец трудился в гаражной мастерской. Родители долгое время еле сводили концы с концами, и Валерий с детства мечтал стать богатым и знаменитым.

Он решил, что единственным способом достижения этой мечты будет карьера артиста. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».

Противостояние родителям

Стремление стать артистом встретило жесткое осуждение со стороны отца, который мечтал о том, чтобы сын стал инженером. Отец никогда не хвалил Валерия и высказывался о его успехах нелестно. Только после смерти отца мать и сестра нашли в ящике стола папку с газетными вырезками о Валерии, что стало для них открытием.

Первые шаги к артистической карьере

Несмотря на давление со стороны родителей, Гаркалин не сразу пошел наперекор их воле. Он отработал несколько лет слесарем на заводе и служил в армии.

Однако во время службы он решил, что не вернется на завод, а рискнет стать артистом. Первые попытки поступить в театральное училище оказались неудачными: комиссия отказала ему, ссылаясь на его «специфическую внешность».

Однако Гаркалин не сдался и поступил в музыкальное училище, где изучал сценическое искусство.

Фото: iStock/Oksana Muzykantova

Встреча с любовью

Во время учебы Валерий познакомился с Екатериной, своей будущей супругой. Однажды, во время репетиции спектакля, он заметил, что кто-то плачет в зрительном зале. Это была Екатерина, новая преподавательница, которая случайно заглянула на репетицию. Их общение быстро переросло в роман, несмотря на скандал, вызванный отношениями студента и преподавателя.

Семейная жизнь

После получения диплома Валерий сделал Екатерине предложение. Однако у пары возникли трудности с зачатием ребенка, и их единственная дочь родилась только спустя шесть лет после свадьбы. Это событие стало огромным счастьем для Гаркалина, который всегда мечтал о дочке.

Семья жила в любви и гармонии. Валерий часто путешествовал и брал с собой жену и дочь. Супруги не жалели денег на поездки и наслаждались жизнью. Гаркалин добился своей детской мечты — смог позволить себе ту жизнь, о которой всегда мечтал.

Инфаркт на сцене

В 2008 году жизнь Валерия Гаркалина изменилась навсегда. Во время одного из спектаклей, отыграв свою роль, он вдруг почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Едва переступив порог кулис, артист рухнул на пол. Скорая помощь, к сожалению, не смогла прибыть вовремя, и сердце Гаркалина остановилось. Однако врачи проявили героизм и смогли вернуть его к жизни.

Фото: iStock/maxim4e4ek

Уход жены

Находясь в больнице, Валерий не оставался один: рядом с ним были его жена Екатерина и дочь Ника. Они поддерживали его в самые трудные моменты. Но среди забот о муже никто не заметил, как сильно изменилась Екатерина.

Она, всегда полная и жизнерадостная, резко похудела. Это изменение списали на переживания за Валерия. Однако вскоре стало очевидно, что дело гораздо серьезнее — рак 4-й степени поставил крест на надеждах на выздоровление.

Удар судьбы и внук

Смерть Екатерины стала для Гаркалина страшным ударом. Чтобы справиться с горем и не думать о потере, артист решил представить, что его жена все еще рядом, просто не в поле зрения. Он продолжал разговаривать с ней, как будто она стоит за спиной, что стало для него своего рода утешением.

В этой непростой ситуации Валерий нашел поддержку в своем внуке Тимофее, которого ему подарила дочь Ника. Этот маленький человечек стал источником радости и надежды для Гаркалина, помогая ему справляться с утратой и находить смысл в жизни. Сам актер скончался 20 ноября 2021 года.

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#сын
#статьи
Перед смертью Паши Техника его девушка очистила телефон, оставив лишь одно видео
11 апреля 2025, 11:13

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена Паши Техника заявила, что последняя возлюбленная рэпера управляла его телефоном и очистила его перед смертью артиста, оставив только одно видео. Ева Карицкая обвинила девушку в гибели музыканта и сокрытии.
«Это было 25 число. Ему, как мы видим, было очень плохо. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Записывает видео для мамы, якобы все хорошо. Она почистила весь телефон перед тем, как мне его отдать. Нет ни с кем переписок, ничего. Только забыла удалить одно это видео…», – написала Карицкая в своём Telegram-канале, приложив соответствующие кадры.
На видео представлено, как музыкант, находясь в тяжёлом состоянии, практически не реагирует на происходящее вокруг, после чего падает на кровать.

Карицкая добавила, что Кристина Лекси забрала личные вещи Техника, в том числе его телефон.

«Когда я приехала забирать документы и телефон Паши к дому, где они проживали <....> во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка чья там кровь и что там в доме происходило», – подчеркнула экс-супруга Техника.
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Экс-муж Ани Лорак Налчаджиоглу бросил третью жену и нашел новую девушку
11 апреля 2025, 10:39

Людмила Оверковская (Фото: Instagram* @overkovskaja)

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу расстался с третьей женой Анастасией и уже нашёл новую возлюбленную Людмилу Оверковскую.
Слухи о том, что мужчина расстался со своей третьей женой, слухи ходили уже давно. Известно, что после долгих выяснений отношений в июле 2024 года девушка сделала аборт. Теперь же точно известно, что отношения между бывшими супругами закончены, так как Налчаджиоглу начал встречаться с фитнес-тренером Людмилой Оверковской. В Сети уже есть кадры, где девушка находится в объятиях Мурата.

Людмила подтвердила, что встречается с бизнесменом.

«Когда вы вместе тренируетесь, вы создаете не просто результат для тела, но и создаёте уникальную атмосферу доверия и поддержки. Вместе легче преодолевать трудности, мотивировать друг друга и, конечно, весело проводить время», — приводит издание «Страсти» слова Людмилы.

Мурат также был женат на визажисте Лилии. Их брак продлился всего несколько месяцев.

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Филипп Киркоров назвал друзей и «братьев по цеху»
Киркоров сообщил, с кем у него сложились доверительные отношения в шоу-бизнесе
11 апреля 2025, 10:35

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)

Российский король поп-музыки Филипп Киркоров признался, что Игорь Крутой и Яна Рудковская — его единственные друзья, на которых он может всегда положиться. Слова певца приводит «Пятый канал».
«Есть братья по цеху, кого я люблю, — Коля Басков, Саша Буйнов. Из подруг моих ближайших — это Севиль, Люся Чеботина, Мари Краймбрери»,
— сообщил Киркоров на концерте в честь 75-летия Александра Буйнова в Государственном Кремлёвском дворце.
Также он уточнил, что с уважением относится к Евгению Петросяну, Юрию Николаеву и Льву Лещенко.
«Шоу-бизнес — это один цех. <…> Всё равно какая-никакая ревность есть. Там, где ревность есть, там нет дружбы. Там ни любви, ни дружбы»,
— заключил артист Киркоров.
Ранее композитор и певец Юрий Лоза заявил, что блогер Валя Карнавал никогда бы не поступила в вуз без блата. Так он прокомментировал сообщение о том, что девушка поступила в Финансовый университет при правительстве РФ без сдачи экзаменов.

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#артист
#киркоров
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«Сказать страшно!»: Соседи Пугачёвой с содроганием вспоминают празднования её дня рождения в деревне Грязь
Бывшие соседи Пугачёвой рады, что она не празднует дни рождения в деревне Грязь
11 апреля 2025, 10:33

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачёва уже давно живёт за границей и больше не приезжает отмечать свои дни рождения в замок в деревне Грязь. Когда-то это было традицией, о чём до сих пор с ужасом вспоминают бывшие соседи певицы.
По словам местных жителей, по дорогам населённого пункта было невозможно не только проехать, но и пройти из-за огромного количества приехавших и припаркованных как попало машин. Поэтому сейчас они очень рады тому, что бывшая Примадонна уехала жить за границу.

Радовались только продавцы цветочного магазина, так как друзья и гости, приехавшие поздравить артистку, скупали их продукцию охапками. За день они обеспечивали торговой точке месячную выручку, сообщает NEWS.ru.

«Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их», — рассказала продавец.

На последнее большое праздновании в честь 70-летия Пугачёвой гости действительно съезжались поздравить именинницу на лимузинах и микроавтобусах. Юбилей тогда посетили Филипп Киркоров, Николай Басков, Никас Сафронов, Дмитрий Медведев с женой Светланой, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие знаменитости. Торжество прошло в ресторане на Рублёвке, а жители деревни Грязь вывесили большой плакат с поздравительной надписью и разноцветными воздушными шариками.

13 апреля народной артистке СССР исполнится 76 лет. Праздновать день рождения она будет, вероятно, на Кипре, где в последнее время живёт со своей семьёй.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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«Длились 48 часов»: внук Кадышевой и её невестка едва не умерли при родах
11 апреля 2025, 10:03

Габриелла Мерман (Фото: Instagram*, @gabriella_me)

Невестка Надежды Кадышевой Габриелла Мерман сообщила, что её роды проходили очень тяжело, была угроза её жизни и жизни сына Леонарда. Об этом Габриелла рассказала «СтарХит».
В интервью девушка призналась, что супруг даже не прилетел на роды в Германию.

По словам Мерман, роды длились 48 часов. Во время операции ребёнок едва не умер, была угроза жизни и для неё самой. Несмотря на обстоятельства, Григорий запрещал ей делать эпидуральную анестезию.
«Не знаю, как бы все прошло в государственной клинике, куда меня отправлял Гриша. Он мне ещё и запрещал делать эпидуральную анестезию, просто издевался, мол, так надо. И я до сих пор к нему прислушивалась! Потому что в моей модели семьи мужчина — почти бог», — призналась невестка Кадышевой.
Как выяснилось, Григорий даже не поздравил Габриеллу с рождением сына: он не позвонил ей после родов и не прислал цветы.

В 2025 году стало известно, что Григорий Костюк не участвует в жизни сына и не помогает финансово. Габриелла Мерман убеждена, что когда-то влюбилась в афериста, который бросил её беременную в ОАЭ без денег.

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