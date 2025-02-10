«Рак пятится назад»: Актриса Марина Дюжева победила онкологию

Актёры Валерий Николаев и Марина Дюжева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Знаменитая российская актриса Марина Дюжева справилась с онкологическим заболеванием. У 69-летней звезды советского и российского кино был выявлен рак горла на ранней стадии.
Своевременная диагностика, умелое лечение и самодисциплина помогли звезде «Мимино», «Трактира на Пятницкой», «Зависти богов», «Покровских ворот» и многих других фильмов справиться с тяжёлой болезнью, сообщает телеграм-канал Mash.
Женщина обратилась к врачам около полутора лет назад, когда ей стало больно глотать, в горле появилась сухость, а никаких признаков ангины не наблюдалось. Медики обнаружили у артистки небольшое новообразование на миндалине. Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии и рост злокачественных клеток остановился, а затем их удалось полностью вывести из организма. Лечение завершено, но Марина продолжает оставаться под присмотром медиков.
Кроме вышеперечисленных картин, Дюжева снималась также в таких известных лентах, как «По семейным обстоятельствам», «Государственная граница», «Московские каникулы», «Непослушник-2» и других. Участвовала в озвучании всех женских персонажей популярного в 80-е и 90-е годы прошлого века «Элен и ребята, киносаги о Гарри Поттере, многих отечественных и зарубежных фильмов. Продолжает сниматься и играть в театре. После того, как ей удалось справиться с болезнью, зрители вправе ждать ещё множество замечательных работ на сцене и экране.
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Женщина обратилась к врачам около полутора лет назад, когда ей стало больно глотать, в горле появилась сухость, а никаких признаков ангины не наблюдалось. Медики обнаружили у артистки небольшое новообразование на миндалине. Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии и рост злокачественных клеток остановился, а затем их удалось полностью вывести из организма. Лечение завершено, но Марина продолжает оставаться под присмотром медиков.
Кроме вышеперечисленных картин, Дюжева снималась также в таких известных лентах, как «По семейным обстоятельствам», «Государственная граница», «Московские каникулы», «Непослушник-2» и других. Участвовала в озвучании всех женских персонажей популярного в 80-е и 90-е годы прошлого века «Элен и ребята, киносаги о Гарри Поттере, многих отечественных и зарубежных фильмов. Продолжает сниматься и играть в театре. После того, как ей удалось справиться с болезнью, зрители вправе ждать ещё множество замечательных работ на сцене и экране.
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Александр Бойцов