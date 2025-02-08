Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Издевательства над коллегами, слухи о болезни и жизнь в уединении: куда пропала ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая

Издевательства над коллегами, слухи о болезни и жизнь в уединении: куда пропала ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

На днях бессменная ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая появилась на публике. Поклонники сразу забеспокоились: 81-летнюю артистку не узнать.
О том, чем известна Регина Дубовицкая, что происходило в ее жизни в последнее время и какие скандалы связаны с именем знаменитости, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Регины Дубовицкой




Регина Игоревна Дубовицкая родилась 31 декабря 1943 года в Курганской области. Ее отец был филологом, а мать — учителем биологии в школе.

Уже в 9 классе Регина осознала, что хочет работать журналистом. Однако двери всех редакций были для нее закрыты, поскольку туда принимали только кандидатов с опытом. В результате девушке помог отец, который имел связи в «Комсомольской правде». Вскоре ее пригласили работать на радио. И тогда она окончательно влюбилась в эту профессию. Параллельно Дубовицкая получала высшее образование в Пятигорском институте иностранных языков по специальности «учитель немецкого языка».

Известность Регине принесла передача «Аншлаг», куда она пришла в 1987 году. Дубовицкая будто предчувствовала, что за телевидением — будущее, и потому собирала молодых и перспективных юмористов под своим крылом. Культовое название подсказал советский журналист и телеведущий Лев Новожёнов. Более 50 вариантов предлагали ведущей, однако лишь одно название полностью описывало суть передачи. Свой выбор Регина Игоревна объясняла так: аншлаг — ситуация, когда все билеты проданы и потому зрители собираются у экранов телевизоров.

Передача послужила стартом для многих юмористов — Ефима Шифрина, Владимира Винокура, Виктора Коклюшкина, братьев Пономаренко, Клары Новиковой, Елены Воробей, Геннадия Ветрова, Юрия Гальцева и других. Дубовицкая же не сразу стала ведущей шоу. Начинала она в должности младшего редактора.

Скандалы с Региной Дубовицкой


Стоит отметить, что с именем популярной ведущей связано множество скандалов. Один из самых крупных произошел с Ефимом Шифриным. В 2005 году юморист обвинил Дубовицкую в том, что она без его согласия показывала в программе записи его выступлений. Комик потребовал у «Аншлага» 1,5 млн рублей компенсации. Суд частично удовлетворил требование и назначил в пользу юмориста всего 160 тыс рублей.

По той же причине передачу покинули Ян Арлазоров, Михаил Грушевский и Геннадий Хазанов. Последний даже не скрывал, что причиной резкого ухудшения отношений стал скверный характер Регины. Примечательно, что Дубовицкая нелестно высказалась о программе «Повтори!», где участвовал юморист.

«Не было последнего «прости»: вдова Левкина заявила, что он не ощущал смерти
«Не было последнего «прости»: вдова Левкина заявила, что он не ощущал смерти

Согласно данным СМИ, довольно жестоко ведущая обошлась и с Юрием Гальцевым, который после ухода к Евгению Петросяну просил убрать из телеэфиров номера с его участием. Просьбу артиста проигнорировали. «Аншлаг» Гальцев вспоминал с содроганием, назвав его «грандиозным замыслом при ничтожном исполнении».

Со временем и другие участники передачи стали замечать, что гонорары, которые они получают, не совпадают с цифрами в официальных документах. Многие полагали, что деньги за честно отработанные минуты эфира уходили создателям и руководителям шоу. При этом кто-то из артистов сознательно не хотел рассказывать об этом на публику и продолжал работать.

Зрители не заметили, как в «Аншлаге» случился раскол. Скандалы внутри коллектива не могли не отразиться на качестве шуток, произносимых с экранов телевизора. Рейтинг передачи падал, несмотря на то, что Дубовицкая продолжала убеждать всех о баснословных просмотрах. В результате с 2004 года программа стала выходить реже, в 2008-м ее транслировали только по воскресеньям, а спустя 10 лет — всего 6-7 раз в год.

Вскоре в медиапространстве появились слухи о том, что на участниках «Аншлага» лежит проклятье: от онкологии скончался один из братьев Пономаренко, в 2009-м от этой же болезни скончался Ян Арлазоров, в 2017 году скончался Михаил Задорнов, Михаил Едвокимов погиб в страшном ДТП.

Личная жизнь Регины Дубовицкой


Можно смело сказать, что в личной жизни Регине Дубовицкой по-настоящему повезло: она встретила мужа еще в 1960-х и остается с ним до сих пор. С Юрием Айвазяном 18-летняя Регина познакомилась в поезде. На четвертом курсе вышла за него замуж, а по окончании вуза родила дочь Илону. Вскоре Дубовицкая переехала к мужу в Подмосковье.

Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной
Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной

По ее словам, жить было нелегко: Регина часто пропадала на съемках, в школе дочери не появлялась. Но любовь преодолела все трудности.

Что Дубовицкая говорила об СВО


В 2020 году Регина раскритиковала деятельность Максима Галкина*. Она указала, что не любит политическую сатиру, которую делает ее бывший коллега по «Аншлагу».

«Сегодня над этим номером с такой политической сатирой смеется зал, а завтра ситуация в стране поменяется и этот номер уже никому не будет интересен», — подчеркнула ведущая.

Об СВО Дубовицкая публично не высказывалась.

Где сейчас Регина Дубовицкая


Сегодня 81-летняя Регина Дубовицкая редко появляется на светских мероприятиях, однако недавно поучаствовала в съемках телепрограммы. Поклонники телеведущей обеспокоились ее внешним видом — многие посчитали, что артистка выглядит изможденной. Сама Регина Игоревна все слухи опровергает.

«Вдруг стали писать, что у меня такая же болезнь, как у Юли Началовой. Не знаю, кому это нужно. Я ничем не болею», — поясняла звезда.

Дубовицкая выбрала уединенный образ жизни. Летом уезжает на дачу в Подмосковье, а зиму проводит в квартире в центре столицы.

Читайте также:

Брюс Уиллис потерял возможность говорить из-за деменции

Анита Цой рассказала, что переживает из-за одиночества сына

Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук

*Признан иностранным агентом
#подмосковье
#суд
#деньги
#зрители
#журналист
#образование
#болезнь
#жизнь
#мать
#сми
#любовь
#скандал
#будущее
#звёзды
#отец
#программа
#шоу
#билеты
#компенсации
#дома
#болезни
Наташа Королева оплачивает операции своей невестки-стриптизерши: лечение может стоить около 10 миллионов рублей
09 февраля 2025, 00:47

Наташа Королева (Фото: Телеграм korolevastar)

Певица Наташа Королева помогает с многомиллионным лечением своей невестке-стриптизерше, которая недавно перенесла тяжелую операцию. Девушке нарастили кость на верхней челюсти, что является лишь началом длительного процесса выздоровления.
Невестке артистки Мелиссе потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильного расположения кости черепа. Сама Наташа прокомментировала ситуацию с лечением девушки так:

«Только первые этапы начались. Держится, молодец. Она пациент сложный, не каждый врач берется. Маленькими шагами мы идем к тому, что устраняем ту проблему, которая у нее много лет», — поделилась Королева с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как пишут Starhit, общая сумма работ может обойтись до 10 миллионов рублей. Сама певица призналась, что помогает с лечением своей невестке, при этом часть реабилитации оплачивает сама Мелисса. Наташа дала понять, что не жалеет денег на избранницу своего сына. При чем артистка отметила неординарность болезни девушки.

Мелисса и Архип Глушко (Фото: Инстаграм* @mellisa_foxs_)

Сама Наташа надеется на дальнейшую операцию по квоте, так недавно Мелисса стала москвичкой. К тому же семье удалось найти опытного заинтересованного врача. Девушке придется нарастить нижнюю челюсть. Для этого потребуется 18-20 сантиметров малоберцовой кости с мышцами и сосудами с ноги самой Мелисы. Подобные операции являются одними из самых сложных и могут длиться до 14 часов.

Читайте также:

На какие жертвы ради съемок пошла Ксения Лукьянчикова: успех звезды фильма «Красная королева»

Слухи об ориентации, позднее счастье и карьера в кино: где сейчас актер из «Не родись красивой» Виталий Егоров

«Связаны на всю жизнь»: Ольга Дибцева о разводе с мужем

Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в России как экстремистской
#пациент
#врач
#певица
#звёзды
#операции
#болезни
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер актер из «Грязных танцев» Тони Робертс
08 февраля 2025, 20:55

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 86-м году жизни скончался американский актер Тони Робертс, известный зрителю по фильму «Грязные танцы». Как уточнили журналисты THR, мужчина умер от осложнений на фоне онкологии. Робертс ушел из жизни накануне в пятницу, 7 февраля, находясь в своем доме на Манхэттене.
Тони Робертс родился в Нью-Йорке 22 октября 1939 года. Будущая звезда кинематографа окончил Северо-Западный университет, а также Высшую искусствоведческо-музыкальную школу.

В послужном списке актера значится свыше 90 работ. Впервые Робертс появился на экране во второй половине 1950-х.

Робертс также знаменит по фильмам «Закон и порядок», «Лови момент», «Она написала убийство».

Ранее стало известно о смерти хирурга-онколога Михаила Давыдова.

Читайте также:

Раскрыта причина смерти Дэвида Линча

Ушел из жизни заслуженный артист РФ Худолеев, сыгравший в «Улице разбитых фонарей» и «Тихом Доне»

Скончался известный американский телеведущий Том Крайтлер
#мир
#сша
#актеры
#кино
#шоу-бизнес
#смерть
#звёзды
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На какие жертвы ради съемок пошла Ксения Лукьянчикова: успех звезды фильма «Красная королева»
08 февраля 2025, 18:49

Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)

Ксения Лукьянчикова — российская актриса, которая прославилась благодаря роли манекенщицы в телесериале «Красная королева». Помимо этой картины, на счету Ксении есть и другие рейтинговые проекты.
Как складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Она выросла в семье работника пожарной службы и преподавателя музыки. Воспитанием будущей звезды часто занималась бабушка.

С ранних лет девочка демонстрировала неплохие вокальные данные, затем обучалась в студии вокала Галины Вишневской. Спустя время Ксения перешла в другое творческое учебное заведение — театральную студию «Рубикон».

После окончания средней школы в 2010 году Лукьянчикова поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Примечательно, что уже во время учебы она играла на театральной сцене в знаменитых постановках: «Дядя Ваня», «Король Лир», «Драма на охоте» и других.

После получения диплома Ксения переехала в столицу, где вошла в труппу московского театра «Практика». В это же время начались ее первые шаги в кинокарьере.

Творческая деятельность


Дебютом Ксении в кинематографе стала главная роль в сериале «Красная королева», где ей досталась главная роль манекенщицы Регины Барской. Прототипом главной героини в этой картине стала советская манекенщица Регина Збарская.

Ксения Лукьянчикова (Фото: кадр из сериала «Красная королева»)

Ради роли девушке пришлось пойти на некоторые жертвы. Если рост позволял Лукьянчиковой вписываться в этот образ, то лишние 15 килограмм пришлось скидывать. Работа Ксении была оценена по достоинству. На Международном фестивале «17 мгновений весны» имени Вячеслава Тихонова актриса получила первую премию за лучшую женскую роль в телесериале.

В 2016 году Ксения сыграла главную роль в сериале «Осиное гнездо». Она также снималась в исторической драме «Крылья империи» и детективном триллере «Тайна и ложь».

В фильмографии Лукьянчиковой насчитывается более 20 работ.

Личная жизнь


В 2016 году стало известно, что Ксения состоит в отношениях с актером Иваном Жвакиным, с которым познакомилась во время съемок в сериале «Молодежка». По данным СМИ, актеры планировали пожениться, но в 2020 году влюбленные расстались.

В 2023 году в одном из интервью артистка рассказала, что ее сердце не свободно. Однако имя избранника она не назвала, лишь отметила, что он не из творческой сферы.

Ксения Лукьянчикова сейчас


Сейчас Ксения Лукьянчикова продолжает совмещать съемки в кино с работой за диджейским пультом — в этом амплуа девушка стала звездой популярных ночных клубов, и ее сеты собирают немало постоянных поклонников. Ксения выступает под псевдонимом Black Mamba.

Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)

На экранах актрису можно увидеть в кинопроектах самых разных жанров. Весной 2024 года Ксения появилась во второстепенной роли в комедийной мелодраме «Любви не бывает?».

Читайте также:

97 лет Вячеславу Тихонову: трагическая судьба великого актёра, измены Мордюковой и наркозависимый сын

Жена Олега Стриженова прокомментировала его госпитализацию

«Не было последнего «прости»: вдова Левкина заявила, что он не ощущал смерти

*Запрещен в РФ
#кино
#школы
#работа
#жизнь
#сми
#звёзды
#рост
#актриса
#интервью
#съёмки
#карьера
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слухи об ориентации, позднее счастье и карьера в кино: где сейчас актер из «Не родись красивой» Виталий Егоров
08 февраля 2025, 18:02

Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России Виталий Егоров после начала спецоперации на Украине пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации.
Подробности о том, чем актер занимается сегодня и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».

Биографические данные


Виталий Егоров родился 20 декабря 1968 года в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. Его отец работал водителем, а мама трудилась поваром. С малых лет Виталий был приучен к труду. В школьные годы ему нравилось изучение точных наук и занятия спортом.

Несмотря на тот факт, что из Егорова мог бы получиться опытный инженер, в 15 лет он решил отправиться в Днепропетровск, где стал студентом театрального училища. Затем Виталий продолжил обучение в музыкально-драматическом театре в Одессе. Оттуда его забрали в армию — он служил в Театре Армии и после двух лет службы ушел сержантом в запас.

После демобилизации Виталий поступил в Школу-студию МХАТ.

Начало творческого пути


Виталий довольно часто играл в постановках. Его можно было увидеть в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу.

Дебют Егорова в кино состоялся в 2001 году. Он сыграл в фильме «Антикиллер». Всеобщую популярность Виталию принесла роль в нашумевшим на тот момент сериале «Не родись красивой», где Егорову досталась роль модельера Милко.

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Вскоре после этого актер появился в сериале «Цыганки», а затем в проекте «Дыши со мной». Егоров также снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». Всего в его фильмографии насчитывается более 50 работ.

Личная жизнь


Так как Егорову на протяжении длительного времени не удавалось найти свою любовь, некоторые посчитали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Истинное счастье артист обрел в тридцать девять лет. Виталий женился на девушке по имени Наталья, которая занимала должность редактора на телевидении. Она родила актеру двух дочерей Анну и Марию.

Последние новости


Несколько лет назад Виталий Егоров сообщил, что он завершил строительство большого дома в Калужской области, а также закончил благоустройство участка.

В 2023 году режиссеры пригласили актера на съемки сериала «Раневская», и стоит отметить, что мужчина блестяще справился с предложенной ролью.

Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артист не ведет страницы в социальных сетях и не комментирует политические события. Некоторые фанаты Виталия утверждают, что он перестал появляться в поле зрения СМИ из-за конфликта России и Украины.

Читайте также:

97 лет Вячеславу Тихонову: трагическая судьба великого актёра, измены Мордюковой и наркозависимый сын

Жена Олега Стриженова прокомментировала его госпитализацию

Издевательства над коллегами, слухи о болезни и жизнь в уединении: куда пропала ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая

*Запрещено в РФ
#строительство
#благоустройство
#кино
#актёр
#жизнь
#фото
#счастье
#сми
#любовь
#обучение
#отец
#мужчина
#артист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Связаны на всю жизнь»: Ольга Дибцева о разводе с мужем
Актриса Ольга Дибцева назвала сложным развод с Бочаровым
08 февраля 2025, 18:01

Ольга Дибцева (Фото: instagram*/dibulik)

Актриса Ольга Дибцева объявила о расставании с мужем Романом Бочаровым осенью 2023 года. Пара воспитывала дочку Серафиму, однако спустя четыре года после появления ребенка на свет, брак распался. По словам Ольги, у нее не получалось найти общий язык с супругом.
«Мы смогли найти общий язык. Развод был очень тяжелый и нереально сложно было налаживать отношения. Плюс у нас раздел имущества тоже дико трудный. Пришлось очень много наступать на горло своей гордыне и эмоциям. Правда в том, что, когда есть ребенок, вы связаны на всю жизнь», — приводит слова Дибцевой StarHit.
В 2024 году звезда «Холопа» расписалась с бизнесменом Евгением, а вскоре у пары появилась дочка.

Ранее стало известно, почему певица Анна Седокова не полетела на шоу в Самарканд.

Читайте также:

«Я фея»: звезда «Вызова» попросила больше не отправлять ее в космос за астероидом

Екатерина Мизулина нежно обратилась к SHAMAN

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова высказалась о многодетном материнстве

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#семья
#шоу-бизнес
#развод
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате