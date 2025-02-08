Издевательства над коллегами, слухи о болезни и жизнь в уединении: куда пропала ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)
На днях бессменная ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая появилась на публике. Поклонники сразу забеспокоились: 81-летнюю артистку не узнать.
О том, чем известна Регина Дубовицкая, что происходило в ее жизни в последнее время и какие скандалы связаны с именем знаменитости, расскажет редакция «Радио 1».
Регина Игоревна Дубовицкая родилась 31 декабря 1943 года в Курганской области. Ее отец был филологом, а мать — учителем биологии в школе.
Уже в 9 классе Регина осознала, что хочет работать журналистом. Однако двери всех редакций были для нее закрыты, поскольку туда принимали только кандидатов с опытом. В результате девушке помог отец, который имел связи в «Комсомольской правде». Вскоре ее пригласили работать на радио. И тогда она окончательно влюбилась в эту профессию. Параллельно Дубовицкая получала высшее образование в Пятигорском институте иностранных языков по специальности «учитель немецкого языка».
Известность Регине принесла передача «Аншлаг», куда она пришла в 1987 году. Дубовицкая будто предчувствовала, что за телевидением — будущее, и потому собирала молодых и перспективных юмористов под своим крылом. Культовое название подсказал советский журналист и телеведущий Лев Новожёнов. Более 50 вариантов предлагали ведущей, однако лишь одно название полностью описывало суть передачи. Свой выбор Регина Игоревна объясняла так: аншлаг — ситуация, когда все билеты проданы и потому зрители собираются у экранов телевизоров.
Передача послужила стартом для многих юмористов — Ефима Шифрина, Владимира Винокура, Виктора Коклюшкина, братьев Пономаренко, Клары Новиковой, Елены Воробей, Геннадия Ветрова, Юрия Гальцева и других. Дубовицкая же не сразу стала ведущей шоу. Начинала она в должности младшего редактора.
Стоит отметить, что с именем популярной ведущей связано множество скандалов. Один из самых крупных произошел с Ефимом Шифриным. В 2005 году юморист обвинил Дубовицкую в том, что она без его согласия показывала в программе записи его выступлений. Комик потребовал у «Аншлага» 1,5 млн рублей компенсации. Суд частично удовлетворил требование и назначил в пользу юмориста всего 160 тыс рублей.
По той же причине передачу покинули Ян Арлазоров, Михаил Грушевский и Геннадий Хазанов. Последний даже не скрывал, что причиной резкого ухудшения отношений стал скверный характер Регины. Примечательно, что Дубовицкая нелестно высказалась о программе «Повтори!», где участвовал юморист.
Согласно данным СМИ, довольно жестоко ведущая обошлась и с Юрием Гальцевым, который после ухода к Евгению Петросяну просил убрать из телеэфиров номера с его участием. Просьбу артиста проигнорировали. «Аншлаг» Гальцев вспоминал с содроганием, назвав его «грандиозным замыслом при ничтожном исполнении».
Со временем и другие участники передачи стали замечать, что гонорары, которые они получают, не совпадают с цифрами в официальных документах. Многие полагали, что деньги за честно отработанные минуты эфира уходили создателям и руководителям шоу. При этом кто-то из артистов сознательно не хотел рассказывать об этом на публику и продолжал работать.
Зрители не заметили, как в «Аншлаге» случился раскол. Скандалы внутри коллектива не могли не отразиться на качестве шуток, произносимых с экранов телевизора. Рейтинг передачи падал, несмотря на то, что Дубовицкая продолжала убеждать всех о баснословных просмотрах. В результате с 2004 года программа стала выходить реже, в 2008-м ее транслировали только по воскресеньям, а спустя 10 лет — всего 6-7 раз в год.
Вскоре в медиапространстве появились слухи о том, что на участниках «Аншлага» лежит проклятье: от онкологии скончался один из братьев Пономаренко, в 2009-м от этой же болезни скончался Ян Арлазоров, в 2017 году скончался Михаил Задорнов, Михаил Едвокимов погиб в страшном ДТП.
Можно смело сказать, что в личной жизни Регине Дубовицкой по-настоящему повезло: она встретила мужа еще в 1960-х и остается с ним до сих пор. С Юрием Айвазяном 18-летняя Регина познакомилась в поезде. На четвертом курсе вышла за него замуж, а по окончании вуза родила дочь Илону. Вскоре Дубовицкая переехала к мужу в Подмосковье.
По ее словам, жить было нелегко: Регина часто пропадала на съемках, в школе дочери не появлялась. Но любовь преодолела все трудности.
В 2020 году Регина раскритиковала деятельность Максима Галкина*. Она указала, что не любит политическую сатиру, которую делает ее бывший коллега по «Аншлагу».
Об СВО Дубовицкая публично не высказывалась.
Сегодня 81-летняя Регина Дубовицкая редко появляется на светских мероприятиях, однако недавно поучаствовала в съемках телепрограммы. Поклонники телеведущей обеспокоились ее внешним видом — многие посчитали, что артистка выглядит изможденной. Сама Регина Игоревна все слухи опровергает.
Дубовицкая выбрала уединенный образ жизни. Летом уезжает на дачу в Подмосковье, а зиму проводит в квартире в центре столицы.
Читайте также:
Брюс Уиллис потерял возможность говорить из-за деменции
Анита Цой рассказала, что переживает из-за одиночества сына
Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук
*Признан иностранным агентом
Биография Регины Дубовицкой
Регина Игоревна Дубовицкая родилась 31 декабря 1943 года в Курганской области. Ее отец был филологом, а мать — учителем биологии в школе.
Уже в 9 классе Регина осознала, что хочет работать журналистом. Однако двери всех редакций были для нее закрыты, поскольку туда принимали только кандидатов с опытом. В результате девушке помог отец, который имел связи в «Комсомольской правде». Вскоре ее пригласили работать на радио. И тогда она окончательно влюбилась в эту профессию. Параллельно Дубовицкая получала высшее образование в Пятигорском институте иностранных языков по специальности «учитель немецкого языка».
Известность Регине принесла передача «Аншлаг», куда она пришла в 1987 году. Дубовицкая будто предчувствовала, что за телевидением — будущее, и потому собирала молодых и перспективных юмористов под своим крылом. Культовое название подсказал советский журналист и телеведущий Лев Новожёнов. Более 50 вариантов предлагали ведущей, однако лишь одно название полностью описывало суть передачи. Свой выбор Регина Игоревна объясняла так: аншлаг — ситуация, когда все билеты проданы и потому зрители собираются у экранов телевизоров.
Передача послужила стартом для многих юмористов — Ефима Шифрина, Владимира Винокура, Виктора Коклюшкина, братьев Пономаренко, Клары Новиковой, Елены Воробей, Геннадия Ветрова, Юрия Гальцева и других. Дубовицкая же не сразу стала ведущей шоу. Начинала она в должности младшего редактора.
Скандалы с Региной Дубовицкой
Стоит отметить, что с именем популярной ведущей связано множество скандалов. Один из самых крупных произошел с Ефимом Шифриным. В 2005 году юморист обвинил Дубовицкую в том, что она без его согласия показывала в программе записи его выступлений. Комик потребовал у «Аншлага» 1,5 млн рублей компенсации. Суд частично удовлетворил требование и назначил в пользу юмориста всего 160 тыс рублей.
По той же причине передачу покинули Ян Арлазоров, Михаил Грушевский и Геннадий Хазанов. Последний даже не скрывал, что причиной резкого ухудшения отношений стал скверный характер Регины. Примечательно, что Дубовицкая нелестно высказалась о программе «Повтори!», где участвовал юморист.
«Не было последнего «прости»: вдова Левкина заявила, что он не ощущал смерти
Согласно данным СМИ, довольно жестоко ведущая обошлась и с Юрием Гальцевым, который после ухода к Евгению Петросяну просил убрать из телеэфиров номера с его участием. Просьбу артиста проигнорировали. «Аншлаг» Гальцев вспоминал с содроганием, назвав его «грандиозным замыслом при ничтожном исполнении».
Со временем и другие участники передачи стали замечать, что гонорары, которые они получают, не совпадают с цифрами в официальных документах. Многие полагали, что деньги за честно отработанные минуты эфира уходили создателям и руководителям шоу. При этом кто-то из артистов сознательно не хотел рассказывать об этом на публику и продолжал работать.
Зрители не заметили, как в «Аншлаге» случился раскол. Скандалы внутри коллектива не могли не отразиться на качестве шуток, произносимых с экранов телевизора. Рейтинг передачи падал, несмотря на то, что Дубовицкая продолжала убеждать всех о баснословных просмотрах. В результате с 2004 года программа стала выходить реже, в 2008-м ее транслировали только по воскресеньям, а спустя 10 лет — всего 6-7 раз в год.
Вскоре в медиапространстве появились слухи о том, что на участниках «Аншлага» лежит проклятье: от онкологии скончался один из братьев Пономаренко, в 2009-м от этой же болезни скончался Ян Арлазоров, в 2017 году скончался Михаил Задорнов, Михаил Едвокимов погиб в страшном ДТП.
Личная жизнь Регины Дубовицкой
Можно смело сказать, что в личной жизни Регине Дубовицкой по-настоящему повезло: она встретила мужа еще в 1960-х и остается с ним до сих пор. С Юрием Айвазяном 18-летняя Регина познакомилась в поезде. На четвертом курсе вышла за него замуж, а по окончании вуза родила дочь Илону. Вскоре Дубовицкая переехала к мужу в Подмосковье.
Аборт, усыновление детей и четыре неудачных брака: как сложилась личная жизнь звезды «Миража» Маргариты Суханкиной
По ее словам, жить было нелегко: Регина часто пропадала на съемках, в школе дочери не появлялась. Но любовь преодолела все трудности.
Что Дубовицкая говорила об СВО
В 2020 году Регина раскритиковала деятельность Максима Галкина*. Она указала, что не любит политическую сатиру, которую делает ее бывший коллега по «Аншлагу».
«Сегодня над этим номером с такой политической сатирой смеется зал, а завтра ситуация в стране поменяется и этот номер уже никому не будет интересен», — подчеркнула ведущая.
Об СВО Дубовицкая публично не высказывалась.
Где сейчас Регина Дубовицкая
Сегодня 81-летняя Регина Дубовицкая редко появляется на светских мероприятиях, однако недавно поучаствовала в съемках телепрограммы. Поклонники телеведущей обеспокоились ее внешним видом — многие посчитали, что артистка выглядит изможденной. Сама Регина Игоревна все слухи опровергает.
«Вдруг стали писать, что у меня такая же болезнь, как у Юли Началовой. Не знаю, кому это нужно. Я ничем не болею», — поясняла звезда.
Дубовицкая выбрала уединенный образ жизни. Летом уезжает на дачу в Подмосковье, а зиму проводит в квартире в центре столицы.
Читайте также:
Брюс Уиллис потерял возможность говорить из-за деменции
Анита Цой рассказала, что переживает из-за одиночества сына
Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук
*Признан иностранным агентом
Екатерина Коршунова