«Рано радовалась»: переезд Ирины Пинчук отменился

Ирина Пинчук (Фото: Telegram @pinchulli)
Переезд звезды «Дома-2» Ирины Пинчук из своей квартиры на съемную отменился, теперь девушка находится в поисках новой квартиры.
Накануне Пинчук продемонстрировала подписчикам роскошную четырехкомнатную квартиру, в которую планировала переехать с детьми и няней. Она рассказала, что свое жилье будет продавать и уже покупать дом.
Но неожиданно планы Ирины сорвались.
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Но неожиданно планы Ирины сорвались.
«Рано радовалась. Только что позвонили и сказали, что нашелся покупатель. И в итоге мы никуда не переезжаем. Па-ра-па», — сообщила в своем Telegram-канале Пинчук.При этом фанаты поспешили успокоить звезду телестройки и посоветовали ей отпустить ситуацию.
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Элина Позднякова