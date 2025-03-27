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«Рано радовалась»: переезд Ирины Пинчук отменился

Ирина Пинчук не смогла переехать из квартиры, где жила с Чобаняном
Ирина Пинчук (Фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук (Фото: Telegram @pinchulli)

Переезд звезды «Дома-2» Ирины Пинчук из своей квартиры на съемную отменился, теперь девушка находится в поисках новой квартиры.
Накануне Пинчук продемонстрировала подписчикам роскошную четырехкомнатную квартиру, в которую планировала переехать с детьми и няней. Она рассказала, что свое жилье будет продавать и уже покупать дом.

Но неожиданно планы Ирины сорвались.

«Рано радовалась. Только что позвонили и сказали, что нашелся покупатель. И в итоге мы никуда не переезжаем. Па-ра-па», — сообщила в своем Telegram-канале Пинчук.

При этом фанаты поспешили успокоить звезду телестройки и посоветовали ей отпустить ситуацию.

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Уехал в США и сменил пол*: как исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар зарабатывает на жизнь проституцией
27 марта 2025, 12:45

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

В конце 90-х – начале 00-х годов на отечественной сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, который получил всеобщую популярность под сценическим именем Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки отечественных хит-парадов.
После очень длительного перерыва исполнитель снова заявил о себе, однако его давние поклонники были в шоке и не могли поверить своим глазам. Если бы певец (а точнее, теперь певица*) не пояснил, что в прошлом он был тем самым Оскаром, то, вероятнее всего, музыкант так бы и остался неузнанным. О том, что же произошло с Оскаром и как он живет сейчас, расскажет «Радио 1».

Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара


Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.

Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его не интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.

Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.

В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.

Карьерный взлет


В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.

С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, то обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)

В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.

В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золото граммофон» за песню «Между мной и тобой».

Ссора с продюсером и спад популярности


Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество было прекращено. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился. После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но данная работа не имела особого успеха и отклика у фанатов.

Певец Оскар (Фото: соцсети)

После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.

Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».

Личная жизнь Оскара


Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной*, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.

Уехал в США и сменил пол*


В 2019 году Оскар решил сменить пол*. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.

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Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.

Оскар мечтает вернуться в Россию


В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ. Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.


Занятие проституцией


Сейчас Скарлетт Ля Куин занимается проституцией в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации портала, за свои услуги певец берет всего 6 долларов, чтобы обеспечить себя сигаретами и алкоголем. Клиентов он находит на улице. Оскар также готов исполнить песни и сыграть на гитаре, однако предпочитает исполнять треки Ланы Дель Рей, а не свои собственные.

В январе поклонники попытались помочь бездомному артисту, купив ему спальник и теплую одежду, но он отказался от вещей. При этом пособие от государства он не снимает с карты и продолжает зарабатывать на проституции.

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Обида на отца, измены и ребенок от любовника: Алика Смехова отмечает свой 57-й день рождения
27 марта 2025, 12:11

Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)

Алика Смехова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и писательница. Заслуженная артистка РФ. Она родилась 27 марта 1968 года в Москве. Актриса является дочерью известного актера Вениамина Смехова. В возрасте 14 лет жизнь девушки изменилась, когда ее отец развелся с матерью и ушел к театроведу Галине Аксеновой.
Это событие стало тяжелым ударом для семьи, Алика испытывала обиду на отца, считая его предателем. Актриса трижды была замужем, но создать крепкую семью ей так и не удалось. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Образование

Алика училась в школе № 31 (ныне гимназия № 1520 имени Капцовых) с углубленным изучением английского языка. В школьные годы она активно занималась в музыкальных и танцевальных кружках, а также посещала Театр-студию Вячеслава Спесивцева на Красной Пресне.

В 1991 году Алика окончила РАТИ-ГИТИС, получив специальность артиста музыкального театра. В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.

Музыкальная карьера

Алика Смехова начала свою карьеру певицы в 90-е годы. Несмотря на то что записи артистка сделала еще во время учебы в институте, ей потребовалось пять лет, чтобы найти продюсера для издания альбома. В 1996 году она подписала контракт со студией Zeko Records, что открыло ей двери в мир музыки. В том же году вышел ее первый альбом «Я тебя очень жду».

После окончания контракта с Zeko Records, Алика создала собственную студию записи «Алика Смехова». В 1999 году она выпустила альбом «Дикая утка», а в 2002 году — «Для тебя», который стал завершающим в ее музыкальной карьере. В 2006 году актриса вновь вернулась к музыке, исполнив песню «Капля теплоты» вместе с Михаилом Шуфутинским и начала гастролировать по стране.

Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)

Кинокарьера

Дебют Аллы в кино состоялся в детстве, когда она снялась в тележурнале «Ералаш». Первую взрослую роль она сыграла в 1985 году в фильме «Страховой агент». Благодаря своей яркой внешности, актриса часто исполняла роли девушек с сильным характером.

С началом развития жанра сериала в России в 2000-х годах, Алика стала востребованной актрисой. Знаковым проектом в ее карьере стал многосерийный фильм «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В 2018 году она озвучила персонажа мультфильма «Три богатыря и наследница престола» и дублировала Бонни Хант в анимационном фильме «Тачки».

Современная деятельность

В 2019 году на экраны вышел детектив «Презумпция невиновности», в котором сыграла Алика. Она также активно участвует в популярных телешоу. Осенью 2020 года МХАТ им. Максима Горького открыл новый сезон после карантина, и Алика Смехова присоединилась к театральной труппе, продолжая свою карьеру на сцене.

Первый брак

В 17 лет актриса получила предложение от режиссера Сергея Ливнева. Когда ей исполнилось 18, пара поженилась. Она мечтала стать матерью, однако ее муж не спешил с рождением ребенка. Через шесть лет совместной жизни их отношения подошли к концу, они развелись.

Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)

Второй брак: роскошь и разочарование

Вторым супругом стал Георгий Беджамов, член совета директоров Внешпромбанка. Он окружил актрису богатством и роскошью, но его семья не приняла их брак.

«У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется», — вспоминает она.

Смехова также призналась, что Георгий ей изменял. Несмотря на это, она забеременела, но из-за стресса и конфликтов потеряла ребенка и подала на развод.

Третий брак и новые испытания

Третьим мужем актрисы стал бизнесмен Николай, от которого она родила сына Артема. Однако и этот брак оказался недолгим. Алика влюбилась в другого мужчину и ушла из дома, вернувшись уже с новым ребенком под сердцем — Макаром. Она не раскрывает, кто является отцом второго сына: муж или любовник.

Современная жизнь

На данный момент Алика Смехова в разводе и самостоятельно воспитывает своих сыновей. Ее путь к материнству был полон испытаний и разочарований, но актриса продолжает идти вперед, оставаясь сильной и независимой.

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«Стыдно гнать на многодетную мать, которая отчасти его содержит»: Погребняк подаст на Милонова в суд
Погребняк заявила, что подаст в суд на Милонова
27 марта 2025, 11:34

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк ответила на критику депутата Милонова и заявила о намерении подать на него в суд.
«Я работаю, плачу налоги, из которых потом Милонову платят зарплату. Он об этом не должен забывать вообще-то! Стыдно оскорблять женщину, гнать на многодетную мать, которая его отчасти содержит», — заявила экс-супруга футболиста.
Мария заверила, что ее юристы готовят иск о защите чести и достоинства, а также обращение к Председателю Госдумы.

Перед этим Милонов заявил, что «единственная профессия» Марии Погребняк «быть женой футболиста». Вместе с тем парламентарий отметил, что может ошибаться. Погребняк в свою очередь добавила, что смысл ее высказывания о том, что мужья должны платить женам-домохозяйкам по 200 тысяч рублей исказили. По ее словам, речь шла о признании труда женщин-домохозяек, игнорируемого, со слов Погребняк, многими мужьями и обществом.

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Бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар стал уличной транс-проституткой*
27 марта 2025, 11:32

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

Бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар стал уличной транс-проституткой*. За свои услуги он берет порядка шести долларов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, автор хита «Между мной и тобой» зазывает прохожих в красном платье с ярко накрашенным лицом в Квинсе. Он считает, что яркий макияж убережет его от агрессивных клиентов.

Певец носит с собой носит гитару и развлекает публику своей музыкой. За два доллара Оскар, ставший Скарлетт*, предлагает спеть песню собственного сочинения.

Напомним, Оскар-Скарлетт живет на улице в США, где активно употребляет алкогольные напитки. При этом пособие от государства некогда популярный российский артист со счёта не снимает, а предпочитает зарабатывать на выпивку и сигареты проституцией.

В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни.

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«Неадекватные запросы»: Милонов возмутился заявлением Марии Погребняк о зарплатах домохозяйкам
Милонов возмутился заявлением Марии Погребняк о зарплатах женам-домохозяйкам
27 марта 2025, 11:12

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Виталий Милонов назвал экс-супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию «неадекватной девушкой с ненормальными запросами» после ее заявления о том, что мужчины должны платить зарплату своим женам-домохозяйкам. Его слова приводит Starhit.
«Ни в коем случае не хочу оскорбить наших женщин сравнением их с Марией Погребняк. У нее единственная профессия, если я правильно помню, это быть женой футболиста. Удивлен выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на "неадекватных девушках" с ненормальными запросами», — заявил депутат.

Напомним, Погребняк заявила, что мужчины должны платить своим женам-домохозяйкам зарплату. По ее словам, достойным размер оплаты такого труда должен составлять не менее 250 тысяч рублей в месяц. Из них 150-200 тысяч рублей — на няню для детей и 50 тысяч — на уборщицу. Женщина пояснила, что труд домохозяйки не оценивается мужчинами должным образом.

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