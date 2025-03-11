Мондезир заявил, что подвергался психологическому насилию со стороны Ефременковой

Мондезир Свет-Амур (Фото: Инстаграм* @mon_desir________)
Юлия Ефременкова рассталась с Мондезиром, обвинив его в избиении. Однако, по словам мужчины, жертвой в этих отношениях был он. Об этом Свет-Амур сообщил на YouTube-канале «Психолог Евгения Кичкина».
35-летний экс-участник «Дома-2» рассказал, что не избивал бывшую возлюбленную. По его мнению, подобные обвинения он считает предательством. Юлия разыграла драму перед фанатами в корыстных целях, заявил Мондезир.
Мужчина называет абьюзером в отношениях именно Ефременкову, так как она якобы манипулировала его чувствами и обесценивала все проявления любви в их отношениях.
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*Запрещен в РФ
«На тот момент она планировала запустить курс по мужскому абьюзу или прокачке женской энергии. История готовилась три недели. Нужно было что-то придумать. Конечно же, в ход пошло все. Она не имеет принципов, ей чуждо сочувствие. Не впервые в жизни человек просто продает близких ради наживы, ради финансового благополучия», — делился подробностями Свет-Амур.
Мужчина называет абьюзером в отношениях именно Ефременкову, так как она якобы манипулировала его чувствами и обесценивала все проявления любви в их отношениях.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова