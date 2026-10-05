«Я сразу увидел»: Продюсер REFLEX рассказал о самом больном месте Кашпировского

05 октября 2026, 17:32

Продюсер Тюрин рассказал, что Кашпировский тяжело переживал смерть дочери

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Продюсер и композитор группы REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал о самом больном месте Анатолия Кашпировского.





В беседе с «Газетой.Ru» Тюрин сообщил, что психотерапевт тяжело переживал смерть дочери Елены, которая умерла в 2018 году в возрасте 49 лет.



«Насколько я понимаю, самым больным местом для него был ранний уход его дочери. Её память была ему очень дорога. Когда мы с ним разговаривали, он послушал фрагмент из моего альбома релаксационной музыки и сказал: «Ты знаешь, я сразу увидел дочь под эту музыку». И в его глазах была боль», — заявил продюсер.