«Я сразу увидел»: Продюсер REFLEX рассказал о самом больном месте Кашпировского
Продюсер Тюрин рассказал, что Кашпировский тяжело переживал смерть дочери
Продюсер и композитор группы REFLEX Вячеслав Тюрин рассказал о самом больном месте Анатолия Кашпировского.
В беседе с «Газетой.Ru» Тюрин сообщил, что психотерапевт тяжело переживал смерть дочери Елены, которая умерла в 2018 году в возрасте 49 лет.
«Насколько я понимаю, самым больным местом для него был ранний уход его дочери. Её память была ему очень дорога. Когда мы с ним разговаривали, он послушал фрагмент из моего альбома релаксационной музыки и сказал: «Ты знаешь, я сразу увидел дочь под эту музыку». И в его глазах была боль», — заявил продюсер.Как отметил композитор, на своих сеансах Кашпировский ставил одну и ту же инструментальную пьесу. Тюрин предложил психотерапевту использовать свою музыку, но тот отказался. Анатолий Михайлович проводил сеансы под композицию, которую написала его дочь.