«Расходимся»: солистка группы «Непара» прокомментировала слухи о распаде коллектива

Дарья Храмова и Александр Шоуа (фото: Telegram @dariahramova)
Солистка группы «Непара» Дарья Храмова прокомментировала слухи о распаде коллектива.
Певица рассказала, как сейчас обстоят дела в группе. Храмова поспешила опровергнуть сведения о том, что они с Александром Шоуа больше не будут работать вместе. По её словам, они с музыкантом поддерживают исключительно рабочие отношения, поэтому не часто видятся и не могут знать о всех планах друг друга, не касающихся музыкального коллектива. В дальнейшем они планируют и дальше выходить дуэтом на сцену, но, вместе с этим, делать и сольные проекты.
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«Никто не распадается. Всё дело в том, что группа «Непара» – это группа «Непара». Александр Шоуа и Дарья Храмова это разные люди, которые существуют вне проекта тоже. Никто не запрещает мне делать сольные песни, соответственно, Александру тоже. И мы классно объединяемся вместе в больших красивых концертах. И также классно продолжаем работать отдельно друг от друга. Поэтому иногда какие-то планы я могу не знать. У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», – уточнила Дарья в беседе с 5-tv.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова