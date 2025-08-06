Умер народный артист России Владимир Сафронов
В возрасте 84 лет ушёл из жизни артист Владимир Сафронов
5 августа умер народный артист России Владимир Сафронов. О горестном известии сообщает пресс-служба Малого театра.
Владимир Сафронов умер в возрасте 84 лет.
«На 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога. В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его жизнелюбия, звучания его красивого голоса, его выходов на сцену. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича. Скорбим вместе со всеми», — сказано в публикации.В театре добавили, что Сафронов в пьесах Островского был одним из лучших исполнителей ролей, а все созданные им образы были невероятно запоминающимися. Актёр обладал удивительным артистическим обаянием, которое принято называть харизмой.