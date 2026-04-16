«Спасибо за кур»: Александр Рогов вспомнил трогательную историю с Татьяной Булановой

16 апреля 2026, 23:05

Александр Рогов признался в юношеской любви к Татьяне Булановой

Стилист и телеведущий Александр Рогов сделал неожиданное признание — в юности он был влюблён в певицу Татьяну Буланову. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Ужин с Роговым», поделившись забавной историей из прошлого.





По словам Рогова, однажды он вместе с родителями отправился на концерт Булановой в Туле, где ему удалось попасть за кулисы и взять автограф у любимой артистки.



Однако встреча запомнилась не только этим. Как вспоминает стилист, он увидел, что у команды певицы не было еды. Тогда его мама предложила помочь и привезти угощение на следующий день.



Семья сдержала обещание — они вновь пришли на концерт и передали артистам продукты. В знак благодарности Буланова оставила автограф, который Рогов потом хранил у себя в комнате.





«У меня висел плакат с надписью: “Спасибо за кур”», — с улыбкой вспомнил он.