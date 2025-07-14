Статус разлучницы, суды с бывшим, особняк за 300 млн: как живет Пелагея после скандального развода с хоккеистом
Сегодня, 14 июля, свой 39-й день рождения отмечает заслуженная артистка Российской Федерации, наставник шоу «Голос» и фолк-рок певица Пелагея. Вся жизнь этой артистки связана со сценой, на которую она вышла в возрасте четырех лет. Сейчас исполнительница является одной из самых востребованных и узнаваемых в мире отечественного шоу-бизнеса. Подробности о творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Пелагея (полное имя — Пелагея Сергеевна Ханова) родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Биологический отец девочки не участвовал в ее воспитании, и фамилия Ханова досталась ей от отчима, художника-авангардиста Андрея Ханова, который позже также покинул семью. Мама Пелагеи, Светлана Ханова, — бывшая джазовая певица, которая после потери голоса стала театральным режиссёром и педагогом. Она сыграла ключевую роль в музыкальном развитии дочери, став её первым вокальным наставником.
В жизни юной Пелагеи был интересный факт: при рождении в ЗАГСе её ошибочно записали как Полину, но в 14 лет, при получении паспорта, она официально вернула имя Пелагея, которое дали ей в честь прабабушки.
Начало творческого пути
Творческий путь Пелагеи начался необычайно рано. Уже в 4 года она впервые вышла на сцену на выставке авангардистов в Санкт-Петербурге. В 8 лет талантливую девочку без экзаменов приняли в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории, где она стала первой вокалисткой за 25 лет существования учебного заведения.
Первый серьёзный успех пришёл к Пелагее в 9 лет, когда её заметил Дмитрий Ревякин, лидер группы «Калинов Мост». Благодаря его поддержке она попала на конкурс «Утренняя звезда», где в 1996 году одержала победу, получив звание «Лучший исполнитель народной песни в России» и денежную премию.
В 10 лет юная певица переехала в столицу вместе с матерью. Здесь она продолжила образование в музыкальной школе при Институте им. Гнесиных и в специализированной школе №1113 с углублённым изучением музыки. Проявив недюжинные способности, Пелагея в 14 лет экстерном окончила школу и поступила в РАТИ (ГИТИС) на эстрадное отделение, которое с отличием окончила в 2005 году.
Ещё в детстве Пелагея успела попробовать себя в разных амплуа. В 1997 году она стала самой юной участницей КВН, играя за команду Новосибирского госуниверситета. Её талант был замечен на таких значимых мероприятиях, как 850-летие Москвы (1997) и 300-летие Санкт-Петербурга (2003). Особенно памятным стало выступление в 1999 году на престижном фестивале в Эвиане (Швейцария), куда её пригласил сам Мстислав Ростропович. Легендарная Галина Вишневская, услышав пение юной Пелагеи, в интервью французской прессе назвала Пелагею «будущим мировой оперной сцены».
Музыкальная карьера и альбомы
Сегодня Пелагея — одна из самых ярких и самобытных исполнительниц современной российской сцены. Её творчество сочетает народные традиции, фолк-рок и авторскую музыку, а мощный вокал и харизма сделали её любимицей миллионов.
В 1996 году Пелагея начала сольную музыкальную карьеру с записей песен «Казак» и «Любо, братцы» под лейблом Feelee Records. В 2003 году вышел её дебютный альбом «Пелагея», который включал ранние записи и новые акустические композиции и был номинирован на звание «Открытие года» от журнала FUZZ.
В 2007 году Пелагея выпустила альбом «Девушкины песни», который стал лидером продаж и получил премию за «Лучший рок-альбом года». Среди хитов альбома — песни «Казак» и «Нюркина песня». В 2009 году вышел двойной альбом «Тропы», сочетающий русские народные и казачьи песни, такие как «Ой, да не вечер» и «Розы». Группа «Пелагея» стала хедлайнером крупных фестивалей, включая «Нашествие».
В 2013 году Пелагея представила альбом «Вишнёвый сад», где исполнила романсы и народные песни, включая «Не для меня придёт весна» и «Валенки». В 2018 году она была включена в список Forbes «50 самых знаменитых звёзд эстрады». В 2020 году Пелагея получила звание Заслуженной артистки РФ.
Личная жизнь
Певица Пелагея — не только яркая звезда российской сцены, но и женщина, чья личная жизнь не раз становилась предметом обсуждений. Её путь в любви оказался непростым: два брака, громкие разводы и судебные тяжбы.
С первым своим супругом, режиссёром Дмитрием Ефимовичем (создателем шоу Comedy Woman), певица познакомилась, когда ей было 11 лет, а Дмитрию вдвое больше. Тогда они встретились на съёмках КВН, где Пелагея выступала как юная звезда, а Дмитрий был участником команды.
Спустя годы судьба снова свела их, и завязался роман, который привел в 2010 году к тайной свадьбе. Пелагея взяла фамилию Ефимович, но брак продлился всего два года. Что послужило причиной развода бывшие супруги не рассказали публике, но многие обвиняли маму певицы которая, по слухам, не одобряла выбор дочери.
В 2016 году стало известно о новых отношениях Пелагеи с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Этот союз вызвал волну критики со стороны публики. Пелагею стали называть разлучницей. Дело в том, что Иван не успел официально развестись с предыдущей женой — Евгенией Ноур, которая на момент начала его романа с Пелагеей была беременна их общим сыном Марком.
На хейт по поводу разрушения чужой семьи Пелагея отвечала:
«Чистая совесть — лучшая подушка. У меня совесть чистая, а то, что говорят... Не верьте. Я бы не смогла жить, если бы то, что пишут, было правдой», — цитирует артистку издание peopletalk.ru.
Несмотря ни на что, пара официально расписалась в июне 2016 года, а в январе 2017 в семье родилась дочка Таисия. Однако счастливым этот брак не стал из-за непрекращающихся измен спортсмена, и в 2019 году пара объявила о расставании.
«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас всё хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — делилась артистка в интервью телеканалу «Муз-ТВ».
Развод и война за имущество
Певица Пелагея и её бывший муж, хоккеист Иван Телегин, несколько лет участвовали в громких судебных разбирательствах, связанных с алиментами, разделом имущества и запретом на выезд их дочери Таисии за границу. По итогам раздела имущества бывший супруг не смог получить особняк Пелагеи на Новой Риге (оценен в 300 млн рублей) и квартиру на Кутузовском проспекте. Певица смогла доказать в ходе разбирательства, что всё было приобретено до брака и на её средства.
После развода в 2019 году суд обязал Телегина выплачивать по 1 млн рублей на содержание дочери, позже спортсмен смог уменьшить сумму выплаты до 400 тыс. рублей ежемесячно. При этом Телегин долгое время не платил алименты, что привело в 2024 году к задолженности в 59 млн рублей. В 2022 году Телегин заблокировал выезд Таисии за границу, подав ходатайство в суд. В ответ на это певица опубликовала видео, где Тася плачет в аэропорту, не сумев улететь на отдых. Телегин после этого оправдался, что просто опасается невозврата ребенка в Россию.