14 июля 2025, 14:20

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)

Сегодня, 14 июля, свой 39-й день рождения отмечает заслуженная артистка Российской Федерации, наставник шоу «Голос» и фолк-рок певица Пелагея. Вся жизнь этой артистки связана со сценой, на которую она вышла в возрасте четырех лет. Сейчас исполнительница является одной из самых востребованных и узнаваемых в мире отечественного шоу-бизнеса. Подробности о творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Начало творческого пути Музыкальная карьера и альбомы Личная жизнь Развод и война за имущество



Ранние годы

Начало творческого пути

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)



Музыкальная карьера и альбомы

Пелагея Ханова (Фото: Instagram*@pelageya_insta)



Личная жизнь

Пелагея Ханова с дочерью Таисией (Фото: Instagram*@pelageya_insta)



«Чистая совесть — лучшая подушка. У меня совесть чистая, а то, что говорят... Не верьте. Я бы не смогла жить, если бы то, что пишут, было правдой», — цитирует артистку издание peopletalk.ru.

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас всё хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — делилась артистка в интервью телеканалу «Муз-ТВ».

Развод и война за имущество