Появилось первое совместное фото Алексея Воробьева с его женой

Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)
На сайте российского посольства в Австрии появилось первое совместное фото певца и актера Алексея Воробьева с его женой Аидой Гарифуллиной. Кадры опубликовало издание Super.
На фотографии влюбленных запечатлели на приеме в российском посольстве в Вене по случаю Дня Победы. Отмечалось, что Гарифуллина помимо российского паспорта, имеет и австрийский.
Напомним, что Алексей Воробьев женился. Избранницей исполнителя хита «Сумасшедшая» стала известная оперная певица Аида Гарифуллина. Информатор из окружения возлюбленных заявил, что роман начался зимой этого года, а уже в апреле пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
Ранее Воробьев только поделился фотографией гримерки, обозначив, что сейчас он находится на съемках. Но некоторые фанаты подумали, что этим кадром Воробьев косвенно подтвердил прошедшую свадьбу. На фотографии Воробьев закрыл картинкой кисть правой руки, которой держал телефон. Из-за этого нельзя увидеть, есть ли на пальце артиста обручальное кольцо или нет.
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Напомним, что Алексей Воробьев женился. Избранницей исполнителя хита «Сумасшедшая» стала известная оперная певица Аида Гарифуллина. Информатор из окружения возлюбленных заявил, что роман начался зимой этого года, а уже в апреле пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
Ранее Воробьев только поделился фотографией гримерки, обозначив, что сейчас он находится на съемках. Но некоторые фанаты подумали, что этим кадром Воробьев косвенно подтвердил прошедшую свадьбу. На фотографии Воробьев закрыл картинкой кисть правой руки, которой держал телефон. Из-за этого нельзя увидеть, есть ли на пальце артиста обручальное кольцо или нет.
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Ольга Енгалычева