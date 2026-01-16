Раскрыт размер алиментов Игоря Петренко
Актер Игорь Петренко накопил задолженность по алиментам почти на один миллион рублей. Он старается гасить ее частями, сообщает kp.ru.
Долг образовался в рамках нотариального соглашения, заключенного 11 лет назад с бывшей женой Екатериной Климовой. Актер обязался выплачивать один миллион рублей на содержание двух сыновей. Позже Петренко, создав новую семью и став отцом еще троих детей, пытался через суд снизить размер выплат, но безуспешно.
В июне 2024 года его общий долг составлял 8,4 миллиона рублей. Сейчас старший сын Матвей достиг совершеннолетия, и артист выплачивает алименты только на 17-летнего Корнея. Несмотря на финансовые разногласия с матерью детей, оба сына сохраняют с отцом хорошие отношения.
