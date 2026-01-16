Раскрыт размер алиментов Игоря Петренко

16 января 2026, 15:28

kp.ru: Петренко задолжал Климовой почти миллион рублей по алиментам

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актер Игорь Петренко накопил задолженность по алиментам почти на один миллион рублей. Он старается гасить ее частями, сообщает kp.ru.