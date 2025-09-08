«Скромный эконом»: Раскрыты гонорары Венцеслава Венгржановского за концерты

08 сентября 2025, 14:00

Стали известны гонорары Венцеслава Венгржановского за выступления

Венцеслав Венгржановский (Фото: кадр из реалити-шоу «Дом-2»)

Комедийный артист Венцеслав Венгржановский (Венц) активно гастролирует по России с концертной программой. Артист даёт концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске и Ставрополе. По информации Telegram-канала «Звездач», за каждое выступление Венгржановский получает гонорар.