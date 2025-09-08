«Скромный эконом»: Раскрыты гонорары Венцеслава Венгржановского за концерты
Комедийный артист Венцеслав Венгржановский (Венц) активно гастролирует по России с концертной программой. Артист даёт концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске и Ставрополе. По информации Telegram-канала «Звездач», за каждое выступление Венгржановский получает гонорар.
Сумма заработка с концерта варьируется от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от города и площадки. При этом Венгржановский придерживается достаточно скромного бытового райдера. Для перелётов он выбирает эконом-класс, а для проживания — отели категории 4 или 5 звезд.
Его требования к питанию минимальны. Каждый член его команды во время гастролей получает суточные средства в размере 2500 рублей. Параллельно с концертной деятельностью Венцеслав продолжает сниматься в кинопроектах и получает за эту работу отдельные гонорары.
О своих планах артист сообщил, что следующим этапом станут гастроли в Турции. Он уже ведёт переговоры по организации концертов для русскоязычной аудитории в этой стране.
Читайте также: