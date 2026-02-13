Шоу «Что было дальше?» перенесут в Казахстан из-за депортации Нурлана Сабурова

13 февраля 2026, 08:15

Фото: ВКонтакте @chbd

Шоу «Что было дальше?» планирует переезд в Казахстан. Причины — отказ в регистрации товарного знака ЧБД, запрет на въезд Нурлану Сабурову и удобство локации для гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.