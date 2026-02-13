Шоу «Что было дальше?» перенесут в Казахстан из-за депортации Нурлана Сабурова
Шоу «Что было дальше?» планирует переезд в Казахстан. Причины — отказ в регистрации товарного знака ЧБД, запрет на въезд Нурлану Сабурову и удобство локации для гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Депортация Сабурова стала последним аргументом. Команда уже опробовала съёмки в республике — приглашала Скриптонита и Александра Зубарева. Пилоты показали, что локация даёт новые возможности, а канал на YouTube монетизируется без проблем.
Проблемы начались в 2022 году — Роспатент отказал продюсеру Максиму Морозову в регистрации бренда «Что было дальше» и «ЧБД». Ведомство не нашло уникальности и посчитало нечестным закреплять права за одним лицом.
Суд не помог: аргумент, что Сабуров только ведущий, никто не принял. Без товарного знака команда рисковала потерять бренд. Отметим, что проект придумал и запустил в 2019 году Вячеслав Дусмухаметов. Рекламодатели шли с трудом — в плюс вышли через год.
