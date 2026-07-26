Раскрыта истинная причина нервного срыва Макаревича* на фестивале Вайкуле

26 июля 2026, 16:28

Продюсер Рудченко связал срыв Макаревича* с усталостью от вопросов о России

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что срыв Андрея Макаревича* на фестивале Лаймы Вайкуле произошёл из-за усталости музыканта от собственной антироссийской риторики.





В беседе с «Абзацем» эксперт обратил внимание, что в последнее время лидер «Машины времени» почти не делал новых резких высказываний в адрес России. Похоже, что артист, приехавший в Латвию на «Рандеву», не ожидал вопросов от прессы и растерялся.

«У Андрея Макаревича* просто нервишки шалят. И когда журналисты задают ему неудобные вопросы, связанные с его антироссийской позицией, тут происходят срывы. Популярность Макаревича* падает, о нём начинают забывать — само собой, что артисту-нарциссу это не может нравиться», — заявил продюсер.