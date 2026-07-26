«Хочется, как раньше»: Алла Пугачёва призналась, что боится забвения

26 июля 2026, 15:16

Алла Пугачева на фестивале в Юрмале заявила, что скучает по аплодисментам

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале выступила перед публикой и призналась, что очень скучает по зрительским аплодисментам. Слова певицы приводит «МК».





Алла Борисовна пояснила, что годы идут и со временем публика может вовсе забыть о ней. Именно поэтому сейчас она остро нуждается во внимании зала — это придаёт ей сил.

«Это очень важно. Особенно во времена такие... тяжеловатые. Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты ещё живёшь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, весёлые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше», — заявила артистка.