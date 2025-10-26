«Завидный жених»: Вера Сотникова объявила охоту на Запашного
Вера Сотникова назвала Аскольда Запашного «завидным женихом»
Актриса Вера Сотникова в своём блоге назвала Аскольда Запашного «завидным женихом». Она опубликовала их общее фото со съёмок программы «Секрет на миллион» на НТВ, где дрессировщик рассказывал о разводе с женой и о романе на стороне.
Сотникова выразила мнение, что теперь артист может привлечь внимание как потенциальный партнёр. Актриса уточнила, что младшему брату Эдгарда Запашного нужна девушка, которая сочетает в себе красоту и ум.
«Эх, девчонки! Оказывается, наш Аскольд — завидный жених! Но завоевать его сердце будет не просто. Ему нужна особая девушка. Не просто красивая с длинными ногами, а образованная, воспитанная, талантливая. Сдержанная и страстная одновременно, способная пожертвовать своими интересами ради него. Ему нужна настоящая любовь!» — сообщила Вера.Актриса добавила, что в отношениях Запашному важно равновесие и контроль, отметив его уникальность как человека, который «общается с тиграми чаще, чем с женщинами».