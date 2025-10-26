«Завидный жених»: Вера Сотникова объявила охоту на Запашного

26 октября 2025, 12:06

Вера Сотникова назвала Аскольда Запашного «завидным женихом»

Аскольд Запашный (Фото: Instagram* @askoldzap)

Актриса Вера Сотникова в своём блоге назвала Аскольда Запашного «завидным женихом». Она опубликовала их общее фото со съёмок программы «Секрет на миллион» на НТВ, где дрессировщик рассказывал о разводе с женой и о романе на стороне.





Сотникова выразила мнение, что теперь артист может привлечь внимание как потенциальный партнёр. Актриса уточнила, что младшему брату Эдгарда Запашного нужна девушка, которая сочетает в себе красоту и ум.

«Эх, девчонки! Оказывается, наш Аскольд — завидный жених! Но завоевать его сердце будет не просто. Ему нужна особая девушка. Не просто красивая с длинными ногами, а образованная, воспитанная, талантливая. Сдержанная и страстная одновременно, способная пожертвовать своими интересами ради него. Ему нужна настоящая любовь!» — сообщила Вера.

