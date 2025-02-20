Раскрыта многомиллионная сумма за снос замка Пугачевой

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
Снос подмосковного замка Аллы Пугачевой, который примадонна приобрела за 1 млрд рублей, обойдется ей в многомиллионную стоимость. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
Согласно оценкам эксперта, демонтаж здания будет стоить около 40 млн рублей. Уточняется, что в эту сумму также войдет вывоз строительного мусора.
По словам Капустина, он против сноса готовых капитальных строений. Лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно приносило пользу гражданам, заключил эксперт.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что имение Пугачевой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют.
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*Признан в РФ иностранным агентом
**Запрещен в РФ
По словам Капустина, он против сноса готовых капитальных строений. Лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно приносило пользу гражданам, заключил эксперт.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что имение Пугачевой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют.
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«Очищают от пугачевской плесени»: Замок Пугачевой в Подмосковье готовят к продаже
*Признан в РФ иностранным агентом
**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова