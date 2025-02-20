Раскрыта многомиллионная сумма за снос замка Пугачевой

Вера Мусатова была первой женой актёра Александра Михайлова, известного по фильму «Любовь и голуби». Их брак длился тридцать лет, но в итоге закончился болезненным разрывом. Долгое время Вера Константиновна жила одна, пока в её жизни не появился человек, сумевший исцелить душевные раны. Им оказался молодой художник, для которого она стала настоящей музой. Подробнее о личной жизни Мусатовой и её молодом любовнике расскажет «Радио 1».