Соседи Галкина* и Пугачевой заявили о возможном возвращении хозяев замка

Максим Галкин* и Алла Пугачева (фото: Telegram @galkin_ma)
В замке, принадлежащем юмористу Максиму Галкину и певице Алле Пугачевой, местные жители иногда наблюдают свет в окнах. Об этом соседи супругов сообщили корреспонденту NEWS.ru.
По их словам, освещение обычно включается по вечерам, однако неизвестно, кто именно это делает и проживает ли кто-то в доме в настоящее время, и кроме того, в хозяйственных постройках на территории замка иногда заметен дым.
Соседи также пожаловались на проблемы с водой, которые начались после отъезда Пугачевой. Из кранов начала течь ржавая вода, что вынуждает местных жителей закупать бутилированную. Фильтры не справляются с проблемой, так как быстро покрываются ржавым налетом.
Жители заявили, что готовят коллективную жалобу на сложившуюся ситуацию и уже собрали 59 подписей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Соседи также пожаловались на проблемы с водой, которые начались после отъезда Пугачевой. Из кранов начала течь ржавая вода, что вынуждает местных жителей закупать бутилированную. Фильтры не справляются с проблемой, так как быстро покрываются ржавым налетом.
Жители заявили, что готовят коллективную жалобу на сложившуюся ситуацию и уже собрали 59 подписей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Данил Пономарев