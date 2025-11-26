Раскрыта неожиданная деталь конфликта вокруг последнего альбома Паши Техника
Фанаты рэпера Паши Техника, скончавшегося весной 2025 года, начали сбор средств, пытаясь добиться согласия его бывшей жены на выпуск пластинки, записанной при жизни музыканта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Речь идет об альбоме «5 минут до итогов», работа над которым завершилась ещё при жизни Паши Техника. Музыкант Southwest Mafia (Савелий) после смерти рэпера взял на себя задачу довести проект до релиза. Несколько лейблов, включая A+, проявили интерес к альбому, и один из них предложил аванс в размере 1,3 миллиона рублей.
Для заключения сделки требовалось согласие бывшей жены исполнителя, Евы Карицкой, которая контролирует авторские права. Ева запросила 1 миллион 50 тысяч рублей, из которых музыканту оставалось лишь 250 тысяч. Также она настаивала на распределении будущих роялти в пропорции 70 на 30 в свою пользу. Савелия этот вариант не устроил, так как он вложил значительные усилия в релиз и обязан обеспечивать двоих детей. Переговоры зашли в тупик.
Когда поклонники Паши Техника узнали о конфликте, они предложили своё решение: объявили сбор одного миллиона рублей, чтобы передать эту сумму Еве и добиться выхода альбома.
