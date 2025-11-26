Раскрыта неожиданная деталь конфликта вокруг последнего альбома Паши Техника

26 ноября 2025, 09:56

Baza: жене Паши Техника предложили 1,3 млн рублей для записи посмертного альбома

Паша Техник (Фото: Instagram* / @techniquepashalive)

Фанаты рэпера Паши Техника, скончавшегося весной 2025 года, начали сбор средств, пытаясь добиться согласия его бывшей жены на выпуск пластинки, записанной при жизни музыканта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.