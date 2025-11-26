Достижения.рф

Рэпер Элджей потерял бизнес в России

SHOT: рэпер Элджей закрывает бизнес в России из-за убытков
Элджей (Фото: Инстаграм* @sayonaraboy)

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ликвидирует свой бизнес безалкогольных напитков в России из-за финансовых потерь. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



ООО «Итэн дрим», созданное в 2021 году, специализировалось на производстве безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Однако, несмотря на усилия, фирма так и не смогла достичь устойчивого финансового положения: совокупные убытки составили 101 тысячу рублей.

Второй бизнес музыканта, ООО «Сайонара бойс», также находится под угрозой закрытия. Если в 2022 году звукозаписывающая компания принесла прибыль в размере 161 тысячи рублей, то к 2024 году её выручка упала до нуля, а убытки превысили 1 миллион рублей.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0