Рэпер Элджей потерял бизнес в России
Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ликвидирует свой бизнес безалкогольных напитков в России из-за финансовых потерь. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ООО «Итэн дрим», созданное в 2021 году, специализировалось на производстве безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Однако, несмотря на усилия, фирма так и не смогла достичь устойчивого финансового положения: совокупные убытки составили 101 тысячу рублей.
Второй бизнес музыканта, ООО «Сайонара бойс», также находится под угрозой закрытия. Если в 2022 году звукозаписывающая компания принесла прибыль в размере 161 тысячи рублей, то к 2024 году её выручка упала до нуля, а убытки превысили 1 миллион рублей.
Читайте также: