«Закон снимает шляпу перед биологией»: Адвокат раскрыла, придётся ли Лерчек рожать под конвоем

26 ноября 2025, 00:17

Адвокат Айвар: Лерчек сможет рожать в роддоме на общих основаниях

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Беременная блогер Валерия Чекалиня (Лерчек), которая находится под домашним арестом, сможет получить полноценную медицинскую помощь во время родов. Об этом рассказала заслуженный адвокат, председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.





По её словам, домашний арест не может препятствовать оказанию медицинской помощи, в том числе при родах. В момент начала родового процесса Чекалина сможет вызвать скорую помощь, которая доставит её в роддом, несмотря на меру пресечения.





«Юристы часто говорят, что в момент начала родов уголовный процесс «снимает шляпу» перед биологией. Это тот редкий случай, когда право действительно деликатно отступает. После родов домашний арест сохраняется, но суды обычно корректируют условия», — пояснила Айвап в беседе с Life.ru.