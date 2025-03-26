Выходящему по УДО Михаилу Ефремову предложили работу на Ивановской швейной фабрике

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил трудоустроить выходящего из колонии по УДО актёра Михаила Ефремова.
«А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», – сообщил собеседник издания RT.Лукьянчиков объяснил, что является давним поклонником артиста и хочет помочь ему. Для Ефремова готовы снять жильё в Иваново, обеспечить его питанием, собственным кабинетом, служебным автомобилем, бесплатной сотовой связью и конкурентной зарплатой.
Отмечается, что Ефремова приглашают на должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Также актёра хотят привлечь к работе с детьми в местном театральном кружке.
При этом Лукьянчиков добавил, что Ефремов может на постоянной основе проживать в Москве и лишь изредка приезжать на место работы в Иваново.
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