Выходящему по УДО Михаилу Ефремову предложили работу на Ивановской швейной фабрике

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила о желании сыграть «возрастную Лару Крофт», так как ее часто сравнивают с голлвивудской звездой Анджелиной Джоли. По ее словам, в демонстрации супергероя на разных жизненных этапах заключается одна из задач творчества.