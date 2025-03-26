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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Выходящему по УДО Михаилу Ефремову предложили работу на Ивановской швейной фабрике

Выходящему по УДО Михаилу Ефремову предложили работу на Ивановской швейной фабрике

Гендиректор Ивановской швейной фабрики предложил актёру Ефремову работу
Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил трудоустроить выходящего из колонии по УДО актёра Михаила Ефремова.
«А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», – сообщил собеседник издания RT.
Лукьянчиков объяснил, что является давним поклонником артиста и хочет помочь ему. Для Ефремова готовы снять жильё в Иваново, обеспечить его питанием, собственным кабинетом, служебным автомобилем, бесплатной сотовой связью и конкурентной зарплатой.

Отмечается, что Ефремова приглашают на должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Также актёра хотят привлечь к работе с детьми в местном театральном кружке.

При этом Лукьянчиков добавил, что Ефремов может на постоянной основе проживать в Москве и лишь изредка приезжать на место работы в Иваново.

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#работа
#ивановская область
#фабрика
#колония
«Меня сравнивают с Анджелиной Джоли»: Эвелина Бледанс заявила о неожиданной роли в кино
Актриса Бледанс заявила о желании сыграть возрастную Лару Крофт
26 марта 2025, 12:04

Эвелина Бледанс (фото: ВКонтакте @evelina_bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила о желании сыграть «возрастную Лару Крофт», так как ее часто сравнивают с голлвивудской звездой Анджелиной Джоли. По ее словам, в демонстрации супергероя на разных жизненных этапах заключается одна из задач творчества.
«Меня часто сравнивают с нашей любимой Анджелиной Джоли. И у меня возникла мысль сыграть возрастную Лару Крофт. Почему бы и нет? Никто же не говорит, что этот персонаж должен быть вечно молодым», — поделилась Бледанс в беседе Общественной Службой Новостей.
Актриса добавила, что сидит на строгих диетах и активно занимается с профессиональным тренером, который «фактически ломает» ее. Своей целью Бледанс назвала идеальные формы, которые смогут поразить поклонников.

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#кино
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Розенбаум зарегистрирует товарный знак «Гоп-стоп» для продажи алкоголя
26 марта 2025, 11:59

Александр Розенбаум (фото: ВКонтакте @alexander_rozenbaum)

Александр Розенбаум подал заявки на регистрацию семи товарных знаков со строчками его песен. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Роспатента.
Народный артист России хочет зарегистрировать в качестве брендов строчки: «Ау», «Доля казачья – служба лихая», «Налетела грусть», «Любить – так любить», «Летать – так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонёк».

Если Роспатент удовлетворит прошение Розенбаума о регистрации товарных знаков, то под указанными названиями могут выпускаться пиво, пивные напитки, крепкий алкоголь, сигары, зажигалки, курительные трубки, нижнее бельё, бумажники, а также оказываться услуги по доставке продуктов питания.

При этом представитель музыканта уточнил, что Розенбаум не намерен выпускать продукцию, а регистрирует знаки исключительно для их защиты.

Тем не менее, выпуском пивной продукции бард всё же занимается. Он является совладельцем компании «Главрозпиво», а также имеет долю в 40% в установном капитале ООО «Толстый фраер», которое управляет сетью пивных в Санкт-Петербурге.

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#артист
#патент
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«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
26 марта 2025, 11:40

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что якобы неоднократно встречался с инопланетянами. Певец утверждает, что видел пришельцев, правда полноценно вступить с ними в контакт и вести диалог ему не удалось.
Исполнитель даже признался, что однажды инопланетяне хотели его похитить, но у них ничего не вышло.

«Теперь я понимаю, что испытала Катя Лель, когда столкнулась с инопланетными созданиями. Я не мог понять, какого они цвета. Я только чувствовал их нереально мощную энергию, всепоглощающую энергию. Всё мое тело каменело, как это бывает при сонном параличе. Я не мог двигаться и говорить», – рассказал о своих ощущениях Шаляпин.
Артист также отметил, что его встреча с жителями другой планеты была чем-то, наводящим ужас. Он предположил, что инопланетян могли привлечь его красота и талант, поэтому они хотели его похитить, чтобы и на их планете была такая яркая звезда.

Напомним, что Катя Лель также неоднократно рассказывала о встрече с «зелёными человечками». По её словам, в 16 лет инопланетяне из созвездия Ореон даже украли у неё зубы. Юная певица увидела свечение за окном, а потом её зубы безболезненно исчезли. При этом взамен пришельцы якобы наградили Лель сверхспособностями, благодаря которым она теперь может энергетически убирать боль и лечить людей прикосновениями.

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Мосгорсуд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам
26 марта 2025, 11:20

Павел Прилучный (фото: Instagram* @bugevuge)

Мосгорсуд удовлетворил жалобу актёра Павла Прилучного по алиментам. Об этом сообщила его адвокат Оксана Даниелова в беседе с РЕН ТВ.
Согласно решению суда, артист сможет продолжить перечислять выплаты на детей в том объёме, о котором они с Агатой Муцениеце договорились сразу после развода.

«Павел всегда радуется законности, поэтому всё замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», – отметила Даниелова.
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*запрещён в РФ
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«Человек создан для счастья»: Сергей Белоголовцев не осуждает уходящих из семьи отцов больных детей
Сергей Белоголовцев не осуждает уходящих из семьи отцов больных детей
26 марта 2025, 11:19

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев воспитывает троих сыновей, у одного из них диагноз ДЦП. Он признался, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями развития.
«Это сплошной черно-красный жуткий сон, который никак не заканчивается. Ты все время в напряжении в каком-то находишься — оттого, что маленький ребенок кричит. У сына такие приступы были, он терял сознание… Надо было его хватать, бежать к окну, открывать, чтобы он дышал», — рассказал Белоголовцев в программе «Секрет на миллион».

При этом он отметил, что не осуждает мужчин, которые уходят из семьи, где растет ребенок с особенностями. Актер пояснил, что не все могут быть героями в подобной ситуации. По его словам, человек создан для счастья, и признался, что сам не раз был в отчаянье, но уходить из семьи не собирался.

«Ты думаешь: "Все, я больше не могу, не знаю, что делать". Но уйти для меня было невозможным», — пояснил Белоголовцев.

Он добавил, что искренне понимает тех, кто принимает решение оставить больного ребенка, так как сам прошел этот путь.

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