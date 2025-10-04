Раскрыта причина госпитализации матери певца Сергея Жукова
Причиной госпитализации 72-летней матери лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова стало обострение гипертонии, вызванное мощной солнечной вспышкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам музыканта, состояние Лилии Жуковой ухудшилось именно из-за самой большой в 2025 году солнечной активности. Сейчас с женщиной всё хорошо, и врачи планируют выписать её уже в понедельник, 6 октября.
Ранее, 30 сентября, сообщалось, что мать певца госпитализировали с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» – нарушением кровообращения в задних отделах мозга.
Отметим, что Лилия Жукова проживает в Димитровграде Ульяновской области, но регулярно приезжает к сыну в Москву, где помогает с внуками. После выписки из больницы женщине нужно будет контролировать своё здоровье и, если потребуется, принимать лекарственные препараты.
