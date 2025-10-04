Раскрыта причина госпитализации матери певца Сергея Жукова

04 октября 2025, 20:07

Мать Сергея Жукова госпитализировали из-за обострения гипертонии от солнца

Сергей и Лилия Жуковы (фото: Instagram* @sezhukov)

Причиной госпитализации 72-летней матери лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова стало обострение гипертонии, вызванное мощной солнечной вспышкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.