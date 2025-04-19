Раскрыта причина одиночества Максима Аверина

Максим Аверин (фото: Telegram @MaksimAverin)
Сваха Анна Осипова рассказала, почему 49-летний народный артист России Максим Аверин до сих пор одинок. Своим предположением она поделилась в беседе с изданием «Страсти».
«Максим настолько одарённый, что вряд ли жизнь с ним может представляться такой же, как с обычным мужчиной, который ходит на работу с 10 до 18 и выносит мусорное ведро после семейного ужина. Бесспорно, ничто человеческое ему не чуждо, но жить с ним спокойно и стабильно вряд ли представляется лёгким», – объяснила Осипова.Сваха добавила, что Аверин полностью погружён в работу, которой он круглосуточно отдаёт все свои силы. В итоге, у него просто не остаётся времени и возможностей для создания семьи.
Эксперт заявила, что актёр служит своему таланту и, по всей видимости, уже принял своё предназначение и с большой любовью несёт эту миссию.
«Удержать внимание такого мужчины сложно, но безумно интересно. Если когда-нибудь появится женщина, которой это удастся, то это будет действительно зрелый и осознанный союз двух хороших друзей, которые доверяют друг другу на 100% и каждый день выбирают быть вместе», – подчеркнула Осипова.Напомним, что Максим Аверин не женат и не имеет детей. Ранее он признавался, что ценит одиночество, поэтому не планирует заводить семью.
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