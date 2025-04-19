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Раскрыта причина одиночества Максима Аверина

Сваха Осипова: актёр Максим Аверин одинок из-за своего таланта
Максим Аверин (фото: Telegram @MaksimAverin)

Максим Аверин (фото: Telegram @MaksimAverin)

Сваха Анна Осипова рассказала, почему 49-летний народный артист России Максим Аверин до сих пор одинок. Своим предположением она поделилась в беседе с изданием «Страсти».
«Максим настолько одарённый, что вряд ли жизнь с ним может представляться такой же, как с обычным мужчиной, который ходит на работу с 10 до 18 и выносит мусорное ведро после семейного ужина. Бесспорно, ничто человеческое ему не чуждо, но жить с ним спокойно и стабильно вряд ли представляется лёгким», – объяснила Осипова.
Сваха добавила, что Аверин полностью погружён в работу, которой он круглосуточно отдаёт все свои силы. В итоге, у него просто не остаётся времени и возможностей для создания семьи.

Эксперт заявила, что актёр служит своему таланту и, по всей видимости, уже принял своё предназначение и с большой любовью несёт эту миссию.

«Удержать внимание такого мужчины сложно, но безумно интересно. Если когда-нибудь появится женщина, которой это удастся, то это будет действительно зрелый и осознанный союз двух хороших друзей, которые доверяют друг другу на 100% и каждый день выбирают быть вместе», – подчеркнула Осипова.
Напомним, что Максим Аверин не женат и не имеет детей. Ранее он признавался, что ценит одиночество, поэтому не планирует заводить семью.

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Роман со Шнуровым в 16 лет, постельные сцены с Зеленский и брошенный ребенок: Оксане Акиньшиной 38 лет, как живет актриса
19 апреля 2025, 18:01

Оксана Акиньшина (Фото: Instagram*@akinshok2013)

Сегодня, 19 апреля, российская актриса Оксана Акиньшина отмечает свой 38-й день рождения. В 13 лет она стремительно ворвалась в мир кино, исполнив главную роль в фильме Сергея Бодрова «Сестры». С тех пор она продолжает радовать зрителей своим творчеством. О жизни одной из самых ярких звезд отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Оксана Акиньшина и Сергей Бодров-младший (Фото: Instagram*@akinshok2013)

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в обычной ленинградской семье, где папа работал автослесарем, мать — бухгалтером. Девочка не очень любила учиться, при этом охотно занималась танцами и посещала модельное агентство.

В 2000 году, по настоянию своего руководителя из модельного агентства, Акиньшина приняла участие в кастинге для фильма «Сестры». В то время она не испытывала никакого интереса к киноиндустрии и не стремилась произвести впечатление на режиссёра Сергея Бодрова-младшего.

Именно это его и привлекло. Бодров-младший был поражён её энергией и смелостью, и это вдохновило его предложить ей главную роль в своём фильме «Сестры». Так начался путь 13-летней Акиньшиной в кино.

Актриса без диплома


Оксана Акиньшина (Фото: Instagram*@akinshok2013)

После успеха «Сестер» Оксана продолжила сниматься в кино, полностью отстранившись от школы. Аттестат о среднем образовании она получила только в 2008 году в возрасте 21 года.

Позже актриса поступала учиться на искусствоведа, но пройти обучение до конца так и не смогла. Оксана Акиньшина является звездой кино не имея ни среднего специального, ни высшего образования.

Роман со Шнуровым


Оксана Акиньшина (Фото: Instagram*@akinshok2013)

В 2003 году Акиньшина играла в фильме «Игры мотыльков». Сергей Шнуров тогда писал музыку к фильму и сыграл в нем пару эпизодических ролей. На съемочной площадке и познакомились юная актриса и провокационный певец.

«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — вспоминала Акиньшина в интервью KP.RU.

29-летний лидер группы «Ленинград» развелся с женой и стал жить с 16-летней школьницей. Шнуров стремился приобщить актрису к знаниям. Он буквально поднимал её с постели и вёл в школу.

«А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадется. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки», — говорила Оксана.

Отношения с Сергеем Шнуровым были яркими, местами безрассудными и продлились около 5 лет. Актриса и музыкант расстались друзьями и до сих пор неплохо общаются.

Четыре развода, отношения с 15-летней актрисой и скандалы «Ленинграда»: Сергею Шнурову 52 года, сколько зарабатывает музыкант
Четыре развода, отношения с 15-летней актрисой и скандалы «Ленинграда»: Сергею Шнурову 52 года, сколько зарабатывает музыкант

Пощечины Зеленскому


Владимир Зеленский и Окасана Акиньшина (Фото: скриншот к/ф «8 первых свиданий»)

Тогда еще с актером Владимиром Зеленским Акиньшина играла в фильме «8 первых свиданий». В фильме актёры сыграли персонажей, которые по воле случая оказались в одной постели.

«На съемках "Высоцкого" я научилась давать пощечины, так что Вову била уже профессионально», — цитирует артистку News.ru.

После выхода в прокат этого фильма появились слухи о романе Акиньшиной с Зеленским, однако ни одна из сторон это не подтвердила.

Особенный ребенок


Первого сына Филиппа Оксана родила в 2009 году. Его отцом стал директор пиар-компании Дмитрий Литвинов. Роман вспыхнул в 2008 году, и через 2 месяца Акиньшина уже была замужем за Литвиновым. После рождения ребенка актриса сразу же подала на развод, а ребенка отвезла маме в Санкт-Петербург.

В беседах с актрисой журналисты нередко затрагивали тему сына, но актриса предпочитала не комментировать жизнь Филиппа. Она лишь говорила, что с мальчиком всё в порядке и он отлично проводит время с бабушкой, не испытывая никакой тоски по ней.

Поклонники и представители прессы с готовностью принимали на веру всё, что говорила актриса, но только до определённого момента. В своём втором браке с кинопродюсером Арчилом Геловани Акиньшина стала матерью ещё двоих детей — сына Константина и дочки Эмми, но уже не считала нужным их прятать.

В сети начались разные разговоры по поводу старшего ребенка артистки, тогда Оксана сообщила публике:

«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить».

Значительно позже знакомые актрисы сообщили, что ее сыну поставили диагноз «аутизм» и ему необходим постоянный уход, который Акиньшина в силу своей занятости дать не может.

Младших детей забрал второй супруг


Оксана Акиньшина с детьми Константином и Эмми (Фото: Instagram*@akinshok2013)

В 2012 году Акиньшина вышла замуж второй раз за кинопродюсера Арчила Геловани. В браке у пары появилось двое детей. Однако в 2018 году стало известно об окончании отношений влюбленных.

Долгое время семья проживала в Швейцарии, где Константин успел пойти в англоязычную школу. После развода Оксана вернулась в Москву, а ее супруг с детьми переехали жить в Грузию.

«Они всё мирно решили. Ей никто не запрещает видеться с детьми в любое удобное для нее время. И она приезжает в Тбилиси. Останавливается в гостинице. Они видятся с мамой», — рассказал знакомый кинопродюсера KP.RU.

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«Не хочу быть 90-летней бабкой»: Муцениеце выступила против долгожительства и омолаживающих процедур
Агата Муцениеце заявила, что не видит себя в пожилом возрасте
19 апреля 2025, 16:20

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

В марте Агате Муцениеце исполнилось 36 лет. Актриса нередко предстаёт перед поклонниками без макияжа и не является фанаткой косметологии. Однако, несмотря на это, она совершенно не представляет себя в старости.
Бывшая жена Павла Прилучного призналась, что не хочет стареть и быть долгожителем. Она не представляет, как можно хорошо себя чувствовать в 90 лет.

«Не хочу быть 90-летней бабкой. Сложно придумать, как остаться в этом позитивной, когда твоё тело сдаёт, всё сдаёт… Природа в тебе не заинтересована. Ты не несёшь никакой функции – это стрёмно и неприятно», – высказалась Муцениеце в подкасте «Страхи».
Звезда «Закрытой школы» также не разделяет позицию женщин, которые стремятся маниакально омолодиться и «натянуть себе лицо». Актриса убеждена, что любые хирургические операции сразу заметны и не смотрятся естественно. При этом своим телом Муцениеце гордится и считает его очень сильным.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце тайно вышла замуж за своего избранника, аккордеониста Петра Дрангу.

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«Для меня это важно»: Анатолий Белый* ответил на предложение Хабенского вернуться в МХТ
Анатолий Белый* заявил, что больше никогда не вернётся в Россию
19 апреля 2025, 16:05

Анатолий Белый* (фото: Instagram** @anatolibeliy)

Актёр Анатолий Белый* в июле 2022 года ушёл из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Тогда художественный руководитель театра Константин Хабенский с пониманием отнёсся к решению коллеги.
«Он зашёл ко мне в гримерку и сказал: „Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты. Если что-то изменится, театр тебя всегда примет“. Для меня это, конечно, очень важно», – говорил ранее артист про Хабенского.
Однако сейчас Белый* не строит планов по возвращению в Россию и уверен, что никогда не воспользуется предложением бывшего коллеги. Он сразу понимал, что покидает Родину навсегда.

Артист перебрался жить в Израиль, где довольно легко обосновался.

«Я в несколько более благоприятных условиях, всё-таки у меня здесь и родители, и сестры-братья с семьями. А сейчас уже и большой круг новых знакомых. 30 лет я жил в Москве, даже больше. И вот, собственно, всё… Теперь я там никогда жить не буду. Жалко, конечно, жалко», – отметил Белый* в беседе с латвийскими журналистами.
Известно, что Хабенский просил актёров МХТ воздержаться от высказываний на тему политики. Те, кто не прислушался, покинули стены театра. Белый* не стал осуждать режиссёра за такое решение, отметив, что по-прежнему с большим уважением относится к Константину.

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«Всё рушится до основания, врать ты уже не можешь»: Дмитрий Ендальцев эмоционально высказался о разводе с Анной Чиповской
Дмитрий Ендальцев рассказал о разводе с Анной Чиповской
19 апреля 2025, 15:37

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев (фото: Instagram* @chi_pa)

Дмитрий Ендальцев заявил, что в 36 лет ему пришлось учиться строить всё заново. Актёр отметил, что больше не готов к компромиссам с совестью.
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев разошлись мирно и не делали никаких громких заявлений о своих отношениях. Однако актёра начали замечать в компании блогера Виктории Сорокиной, а актрису – с Никитой Григорьевым. В феврале Дмитрий отпраздновал 36-летие и заверил, что в полной мере испытал трудности этого переходного периода.

Зимой актёры официально подтвердили разрыв отношений спустя почти два года брака. Ендальцев признался, что этот период оказался для него тяжёлым.

«Всё, что ты из себя создал, всё, во что верил и на что опирался, – рушится до основания. И ты стоишь на этих руинах собственных иллюзий и понимаешь только одно. Что ты не умер. И надо жить дальше. Строить всё заново, но, уже честно отвечая себе на простые вопросы: что именно я хочу? Как именно я хочу? И на меньшее ты уже не согласен, а для большего надо расти и работать. Выхода особого нет – встал и пошёл, ибо врать себе ты уже не можешь. И не будешь. Компромиссы с совестью закончились», – эмоционально высказался Ендальцев в интервью журналу «Теленеделя».
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«Путь к бомжу начался!»: Агата Муцениеце раскрыла один из главных страхов
Агата Муцениеце боится лишиться ролей в кино
19 апреля 2025, 15:25

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Многие считают Агату Муцениеце успешной и состоятельной актрисой. Однако она сама довольно критично относится к себе и своей игре.
А ещё артистка призналась, что очень боится остаться без ролей. Она активно посещает пробы, но далеко не все из них проходят успешно. Так что Муцениеце поспешила развеять домыслы о своей красивой жизни.

«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом. Ну реально! Я до сих пор боюсь ходить на пробы, ненавижу их. Мечтала стать известной знаменитой актрисой, и меня будут звать на проекты вот так: „Агата, у нас есть сценарий, давай ты будешь сниматься, ну пожалуйста“. Ничего подобного! Пока я доросла до какого-то статуса в актерстве, на пробы стали ходить все, даже самые известные актеры. То есть пробы стали супернормой жизни. (...) И вот сейчас я сходила на 15 проб, и меня никуда не утвердили. И я такая: «Ну вот оно – путь к бомжу начался! Всё!», – заявила актриса в интервью с комиком Елизаветой Арановой.
Муцениеце также призналась, что раньше очень мечтала об «Оскаре», но теперь даже и не надеется на его получение, поскольку считает себя простой, «среднестатистической» актрисой.

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