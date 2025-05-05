«Я думала, что это нереально. Но мы это сделали»: жена Прилучного показала сына в самолёте

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)
Зепюр Брутян рассказала, как прошёл полёт с двухлетним сыном. Теперь Микаэлю нужно находиться в отдельном кресле во время взлёта и посадки самолёта.
В конце апреля Павел Прилучный с супругой-актрисой отметили день рождения сына. Пара приняла решение больше не скрывать лицо ребёнка. Оказалось, что голубоглазый малыш очень похож на своего отца.
Теперь 29-летняя Брутян поделилась с подписчиками деталями своего путешествия с близкими. Компанию супругам составили Микаэль, сын Прилучного от Агаты Муцениеце, сестра и мама Зепюр, а также друзья семьи.
Молодая мама опубликовала видео из самолёта, на котором запечатлён малыш, играющий у кресла в салоне. Судя по всему, Микаэль вёл себя хорошо, хотя Брутян призналась, что очень переживала, ведь с двух лет ребёнку нельзя находиться на взлёте и посадке вместе с родителями.
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*запрещён в РФ
Теперь 29-летняя Брутян поделилась с подписчиками деталями своего путешествия с близкими. Компанию супругам составили Микаэль, сын Прилучного от Агаты Муцениеце, сестра и мама Зепюр, а также друзья семьи.
Молодая мама опубликовала видео из самолёта, на котором запечатлён малыш, играющий у кресла в салоне. Судя по всему, Микаэль вёл себя хорошо, хотя Брутян призналась, что очень переживала, ведь с двух лет ребёнку нельзя находиться на взлёте и посадке вместе с родителями.
Сын Прилучного и Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)
«В два года – своё место, при взлёте и посадке. Пристегиваешься не с мамой, а уже отдельно. Я думала, что это нереально. Но мы это сделали. Но всё же в два года такие правила – мне кажется, рано», – поделилась супруга актёра.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова