Раскрыта стоимость 10-килограммового свадебного торта Бородиной и Сердюкова

06 июня 2025, 13:12

Бородина и Сердюков потратили более 100 тысяч рублей на свадебный торт

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились 3 июня в узком кругу самых близких людей. Тем не менее, торжество обошлось молодожёнам в круглую сумму.