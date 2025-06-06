Раскрыта стоимость 10-килограммового свадебного торта Бородиной и Сердюкова
Бородина и Сердюков потратили более 100 тысяч рублей на свадебный торт
Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились 3 июня в узком кругу самых близких людей. Тем не менее, торжество обошлось молодожёнам в круглую сумму.
Telegram-канал «Звездач» обратился в кондитерское ателье, в котором звёздная пара заказала угощение для гостей. Менеджер рассказала, что они заказали торт весом 10 килограммов, рассчитанный на 50 человек.
Судя по фотографиям из соцсетей пары, торт был украшен большим количество свежей малины и белым кремом.
Так, без учёта доставки, стоимость десерта составила 108 тысяч рублей.
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