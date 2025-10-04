Раскрыта стоимость родового склепа Филиппа Киркорова

04 октября 2025, 19:14

Шоумен Барецкий: родовой склеп Филиппа Киркорова стоит 3-5 млн рублей

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Президент «Союза профессиональных ритуальных агентов», музыкант и шоумен Стас Барецкий прокомментировал планы российского певца Филиппа Киркорова устроить фамильную усыпальницу для праха родственников. Его мнение приводит портал «Страсти».