Раскрыта стоимость родового склепа Филиппа Киркорова
Президент «Союза профессиональных ритуальных агентов», музыкант и шоумен Стас Барецкий прокомментировал планы российского певца Филиппа Киркорова устроить фамильную усыпальницу для праха родственников. Его мнение приводит портал «Страсти».
По Сети ранее распространилась информация, что Киркоров хочет разместить родовой склеп на Троекуровском кладбище в Москве. Однако детали организации захоронения артист пока не раскрывает.
При этом известно, что поп-король уже перевёз урны с прахом матери и бабушки, нашёл останки дедушки, а весной собирается открыть памятник своему отцу Бедросу Киркорову на столичном кладбище.
Барецкий оценил, что стоимость такого склепа может составить от трёх до пяти миллионов рублей, отметив, что цена зависит от размера и глубины сооружения.
Читайте также: