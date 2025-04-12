«Пришлось квартиру дарить»: Агутин сделал роскошный подарок внебрачной дочери в надежде на внуков

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)
Певец Леонид Агутин сделал щедрый подарок своей старшей дочери Полине на ее 29-летие — квартиру. Он надеется, что это поможет ей с партнером задуматься о детях, а ему — наконец подержать внуков от Полины на руках. О своих ожиданиях Агутин рассказал журналистам «Комсомольской Правды» на дне рождения «Авторадио».
Полина является внебрачной дочкой Агутина. В 90-х годах Леонид повстречал ее маму, балерину Марию Воробьеву, и их отношения продлились около года. Однако потом пара рассталась, несмотря на рождение дочери.
Мария дала Полине свою фамилию, воспитывая девочку. При этом Агутин всегда поддерживал связь с дочкой и всячески помогал материально.
Внебрачная дочь, которая давно живет за границей, пока не радует отца внуками, хотя уже много лет состоит в отношениях. Агутин признался, что его это огорчает. Он с нетерпением ждет, когда станет дедушкой. Чтобы убрать возможные преграды, он решил подарить дочери жилье, веря, что это подтолкнет ее к важному шагу.
И, как результат, отец решил сделать шикарный праздничный подарок.
Кстати, день рождения Полины прошел еще месяц назад, но тогда у Агутина не вышло лично поздравить дочь.
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Мария дала Полине свою фамилию, воспитывая девочку. При этом Агутин всегда поддерживал связь с дочкой и всячески помогал материально.
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Внебрачная дочь, которая давно живет за границей, пока не радует отца внуками, хотя уже много лет состоит в отношениях. Агутин признался, что его это огорчает. Он с нетерпением ждет, когда станет дедушкой. Чтобы убрать возможные преграды, он решил подарить дочери жилье, веря, что это подтолкнет ее к важному шагу.
Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)
«Мы скоро увидимся. Обычно дарю то, что она скажет. В этот раз пришлось квартиру дарить. Я спросил: «Когда вы мне дадите уже этого (наследника)? Вы же живете вместе!» Они семь лет уже. Не кажется вам, что пора бы уже?», — говорил Агутин.В ответ на это Полина шутливо сказала: «Да мы бы с удовольствием, нам жить-то негде!»
И, как результат, отец решил сделать шикарный праздничный подарок.
Кстати, день рождения Полины прошел еще месяц назад, но тогда у Агутина не вышло лично поздравить дочь.
Дочка Леонида Агутин Полина (Фото: Instagram* @agutinleonid)
«Поленька, доченька моя старшая! Первое моё отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с Днём Твоего Рождения! Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю! Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим и нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!», — писал он несколько недель назад в личных соцсетях.Жизнь Полины проходит далеко от Москвы. Она побывала в разных странах Европы во время взросления: жила и в Испании, и во Франции. Сейчас она, предположительно, обосновалась в Лондоне.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева