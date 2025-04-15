«С этим тяжело справиться»: Певец Леонид Агутин рассказал об алкоголизме среди коллег-артистов

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
Певец Леонид Агутин рассказал, что многие из его коллег страдают от алкогольной зависимости. По его словам, музыкантам порой бывает трудно противостоять тяге к спиртному.
Своими наблюдениями и мыслями бывший «босоногий мальчик» поделился в подкасте Александра Соколовского на платформе YouTube. Во время выступления на сцене перед огромным зрительным залом у человека вырабатывается фермент удовольствия. Артист начинает испытывать потребность в этом ощущении и после концерта искусственно вызывает его спиртными напитками, говорит певец.
Артист признался, что когда-то и у него самого были проблемы с алкоголем, но он сумел побороть опасную тягу. По словам Агутина, себе восемнадцатилетнему он сказал бы сейчас: «Не бухай, с кем попало, а так ты, в общем, молодец».
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«Две проблемы у хороших музыкантов: алкоголь и его отсутствие», — сказал Агутин и привел примеры своих коллег, из которых они смогли преодолеть зависимость, а другие не справились и ушли из жизни.
Артист признался, что когда-то и у него самого были проблемы с алкоголем, но он сумел побороть опасную тягу. По словам Агутина, себе восемнадцатилетнему он сказал бы сейчас: «Не бухай, с кем попало, а так ты, в общем, молодец».
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Александр Бойцов