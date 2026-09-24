Стало известно, где похоронят Сергея Соседова
Музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова похоронят рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Московской области. Об этом сообщает издание «Абзац».
По его информации, Василий Матвеевич Соседов скончался в 2009-м в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Его смерть не стала для Сергея неожиданностью, однако журналист называл эту потерю самым тяжелым событием в своей жизни. После ухода отца телеведущий решил не оставлять мать одну и переехал к ней, чтобы им было проще поддерживать друг друга.
Накануне утром стало известно, что музыкальный критик умер 23 сентября в Нерюнгри. Ему было 58 лет. По словам матери Сергея, он получил тяжелую травму головы после падения на лестнице, но врачам не удалось его спасти.
Ранее стало известно, кому достанется все имущество Сергея Соседова.
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