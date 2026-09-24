Стало известно, где похоронят Сергея Соседова

24 сентября 2026, 13:28

Сергея Соседова похоронят рядом с отцом на Перепечинском кладбище

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова похоронят рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Московской области. Об этом сообщает издание «Абзац».