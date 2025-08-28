Раскрыта судьба концерта Гагариной в Казахстане после жалоб местных активистов

28 августа 2025, 21:20

Концерт Гагариной в Казахстане не стали отменять, несмотря на жалобы активистов

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

В Казахстане состоится концерт певицы Полины Гагариной, несмотря на требования местных активистов отменить его. Об этом сообщает портал «Абзац».