Раскрыта судьба концерта Гагариной в Казахстане после жалоб местных активистов
В Казахстане состоится концерт певицы Полины Гагариной, несмотря на требования местных активистов отменить его. Об этом сообщает портал «Абзац».
Отмечается, что билеты на концерт исполнительницы пропали из продажи после призыва к бойкоту в соцсетях. Причиной якобы стала позиция Гагариной, которая поддержала СВО на Украине.
Слухи о срыве концерта опровергли представители площадки «Конгресс-Арена». Они заверили, что концерт в Астане состоится, а продажа билетов в скором времени возобновится.
Напомним, что в 2023 году после массовых протестов концерт Полины Гагариной в Алма-Ате был отменён.
