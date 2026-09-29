Раскрыта сумма алиментов звезды «Универа» на дочь

29 сентября 2026, 17:30

«Известия»: Гогунский платит 50 тысяч рублей алиментов на дочь

Виталий Гогунский (Фото: Телеграм/gogunsky_v)

Адвокат актера Виталия Гогунского заявил, что он платит 50 тысяч рублей ежемесячно на содержание дочери. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда Москвы.