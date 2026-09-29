Раскрыта сумма алиментов звезды «Универа» на дочь
Адвокат актера Виталия Гогунского заявил, что он платит 50 тысяч рублей ежемесячно на содержание дочери. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда Москвы.
В ходе разбирательства выяснилось, что бывшая жена артиста, модель Ирина Маирко, просит выплачивать 400 тысяч рублей. Адвокат Гогунского на заседании отметил, что за последние годы финансовое положение его подзащитного значительно ухудшилось.
Ранее звезда «Универа» не предоставил суду выписки по счетам из банка, необходимые для опровержения задолженности по алиментам. До этого СМИ писали о том, что Маирко обратилась в суд с иском. Поводом стало мнение, что на протяжении долгого времени актер перечисляет алименты в размере, якобы не соответствующем его реальным доходам.
9 сентября адвокат модели Анастасия Каширская опровергла информацию о попытках Гогунского прийти к мировому соглашению. При этом адвокат актера заявил журналистам о попытках договориться с его супругой в рамках разбирательства об изменении размера алиментов.
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