Раскрыта сумма долга Тимура Родригеза по алиментам
Шоумен Тимур Родригез должен выплатить бывшей жене Анне Девочкиной два миллиона 370 тысяч рублей по алиментам.
Как сообщает «Газета.Ru», изучив данные ФССП, бывшие супруги подписали соглашение об уплате алиментов на фоне расставания.
После развода Родригес обязался содержать не только несовершеннолетних сыновей Мигеля и Даниэля, но и экс-жену. Согласно договору, шоумен каждый месяц переводил детям полтора миллиона рублей — и 500 тысяч Девочкиной.
Однако в 2025 году артист решил через суд пересмотреть условия и намеревался снизить размер алиментов и отменить выплаты бывшей возлюбленной. Но суд по делу об уменьшении суммы алиментов на общих детей Тимур проиграл. При этом судья удовлетворил его иск о расторжении соглашения по выплатам экс-жене.
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