Раскрыта сумма, которую Меладзе и Джанабаева потратили на отдых в Европе

14 августа 2026, 08:28

Меладзе и Альбина Джанабаева потратили свыше 8 млн рублей на отдых в Европе

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Валерий Меладзе вместе с артисткой Альбиной Джанабаевой, детьми и няней провел семейные каникулы во Франции и Австрии. Расходы на поездку, включая проживание и перелеты, превысили 8 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.