Раскрыта сумма, которую Меладзе и Джанабаева потратили на отдых в Европе
Певец Валерий Меладзе вместе с артисткой Альбиной Джанабаевой, детьми и няней провел семейные каникулы во Франции и Австрии. Расходы на поездку, включая проживание и перелеты, превысили 8 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Первым пунктом маршрута стал Куршавель. Семья остановилась в пятизвездочном Rosewood Courchevel, откуда можно напрямую попасть на лыжные склоны. Гостям предлагают номера с террасами и видом на Альпы. Девять дней в отеле в конце февраля, как утверждает канал, обошлись примерно в 6 млн рублей.
Компанию супругам составили сыновья Константин и Лука, дочь Агата, а также няня. Через четыре недели после французского отдыха семья отправилась в Вену первым классом.
В австрийской столице Меладзе и Джанабаева выбрали Rosewood Vienna на площади Петерсплатц, рядом с историческим центром. В гостинице работают спа-комплекс Asaya, фитнес-зал, бар и ресторан Neue Hoheit на крыше с панорамным видом на город. Неподалеку находятся Венская опера, собор Святого Стефана, Бельведер и Золотой квартал.
Читайте также: