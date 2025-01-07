Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети

Валентина Легкоступова (Фото: соцсети)
События последней недели жизни Валентины Легкоступовой
6 августа 2020 года Легкоступова оказалась в Московском научно-практическом центре наркологии. Она была доставлена в центр дочерью, Анэттой Бриль. Вместе с Валентиной в больницу прибыл и ее третий супруг, Юрий Фирсов. Знаменитую певицу оформили под вымышленной фамилией, чтобы информация не попала в СМИ.
Через сутки медики зафиксировали резкое ухудшение состояния Легкоступовой — вплоть до коматозного. Она была переведена в 13-ю горбольницу, в отделение интенсивной терапии, однако реанимационные действия не помогли — развивалась гематома головного мозга. Врачи провели срочную операцию, но им не удалось спасти жизнь звезды. Они выяснили, что причиной отека мозга стала травма головы. Возникли предположения, что женщина была избита мужем. Но Фирсов заявил, что Валентина якобы пострадала в результате падения в ванной — поскользнулась, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Изначально самочувствие Легкоступовой не было столь тяжелым: по прибытии в наркологический центр она была в сознании, общалась с врачами, они слышали от нее жалобы на головную боль, но не на конфликт с мужем или избиение.
Что произошло после смерти Валентины Легкоступовой
Полиция задержала Юрия Фирсова еще 11 августа (наркологический центр он самовольно покинул в тот же день, когда прибыл). Но он настаивал на том, что невиновен в избиении жены. Когда Валентина скончалась (14 августа), дети певицы от первого и второго брака — Анэтта Бриль и Матвей Григорьев — принялись буквально на всю страну намекать, что подозревают в гибели матери ее последнего мужа. Далее не обошлось даже без знаменитого ток-шоу «Пусть говорят» и скандалов в прямом эфире.
Анэтта винила Фирсова в том, что он никому не сообщил о падении Валентины и травме головы. И недоумевала, почему мама столько времени пила с отчимом. Матвей же считал, что Фирсову хотелось получить имущество певицы, и он намеренно ее спаивал, проявлял агрессию, запрещал ей общение с детьми. Масла в огонь подлила и подруга покойной Ольга Спивакова, заявившая, что Валентина алкоголем не увлекалась. Также она отмечала, что после свадьбы подруга не горела желанием встречаться и с ней.
В результате произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку. Правоохранители не сомневались: Валентина имела возможность сообщить своим близким, что ее избивали. Она могла сделать это даже в тот день, когда ее госпитализировали — ведь она находилась в сознании.
Война между детьми Легкоступовой и ее мужем на ток-шоу
Конфликты детей и ближнего круга с последним мужем певицы продолжались. Звучали слова о том, что он подсыпал артистке запрещенные вещества, желая получить ее имущество и даже авторские права. Фирсова называли альфонсом (мужчину, едва ли не более состоятельного, чем покойная Валентина).
Фирсов отвечал тем же — ходил по громким ток-шоу, выдвигал встречные обвинения в краже у него документов и даже покушении на его жизнь. Позже он говорил, что его буквально довели до того, что он, ранее ни на что не претендовавший, подал на раздел наследства. Мол у него не было иного способа «прервать поток лживых обвинений». Он утверждал, что спокойно мог забрать более 10 млн наследства, однако не сделал этого. Приведенную в порядок квартиру он передал Алексею Григорьеву — отцу Матвея. Долю в доме в Подмосковье и автомобиль переписал на Анэтту.
Что свело в могилу Валентину Легкоступову
Примечательно, что утверждения и детей, и подруги насчет того, что Легкоступова не пила, или, что Фирсов ее спаивал, могут быть вымыслом. Согласно информации экспертов, непьющая Легкоступова накануне гибели находилась в 10-дневном запое — из него врачи Московского наркологического центра собирались выводить артистку.
В августе 2021 была завершена комплексная экспертиза, подписанная ведущими наркологами Москвы. Главной причиной смерти певицы названа полиорганная недостаточность — осложнение имеющихся хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации. Плюс острая субдуральная гематома головного мозга.
Утверждается, что певица страдала синдромом зависимости от алкоголя средней степени. Он проявился у покойной в виде как расстройств психики (их ранее диагностировали и в Московском центре наркологии), так и повышенного АД, атеросклероза артерий и сосудов мозга, сахарного диабета II типа, гепатита и других проблем со здоровьем. Экспертами было особо отмечено, что гематома мозга у артистки — со «смешанным механизмом образования». К ней могла привести и травма (даже незначительная), и патологические изменения сосудов мозга (нарушение их прочности) из-за длительного употребления алкоголя.
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