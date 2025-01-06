Увела мужа у дочери Алисы Фрейндлих, а через месяц овдовела: как балерина Колегова делила имущество с экс-семьей Тарасова

Анастасия Колегова (Фото: РИА Новости/Вадим Жернов)
Молодая разлучница
Варвара Владимирова, актриса театра и кино, была единственным ребёнком Алисы Фрейндлих, которая родила дочь в возрасте 33 лет. Уже повзрослевшая Варвара познакомилась с бизнесменом и политиком Сергеем Тарасовым, за которого вскоре вышла замуж. В их браке родилось двое детей — сын Никита и дочь Анна. На протяжении 15 лет их семья казалась идеальным примером, пока сенатор не познакомился с балериной Мариинского театра Анастасией Колеговой.
Произошло это в 2003 году, когда 21-летняя балерина только начинала свой профессиональный путь. В театральной тусовке она увидела 44-летнего Сергея, который на тот момент был женат на Варваре Владимировой. Тарасов произвёл на молодую артистку сильное впечатление. Его жизненный опыт, уверенность и статус сыграли ключевую роль в зарождении их отношений.
Анастасия признавалась, что с Сергеем она впервые почувствовала себя настоящей женщиной. Разница в возрасте для неё не имела значения, так как их роман казался ей особенным. Их любовь стала причиной краха семьи Тарасова. Варвара Владимирова, узнав о неверности мужа, подала на развод.
«У него были романы и до меня»: Брак Анастасии Колеговой и Сергея Тарасова
Анастасия Колегова открыто признает, что её отношения с Сергеем Тарасовым стали причиной распада его семьи. Она никогда не пыталась оправдаться, и согласна со статусом «разлучницы».
«У него были романы и до меня. Никто не думал, что в этот раз всё будет так серьёзно», — говорила балерина.
Несмотря на обрушившуюся критику в 2009 году влюбленные поженились. При этом Колегова утверждала, что никогда не настаивала на официальном оформлении их союза. По её словам, этот шаг был инициативой Тарасова, и она была удивлена, когда он предложил заключить брак.
Балерина говорила, что была счастлива в отношениях с Тарасовым. Он заботился о ней и оказывал материальную поддержку, хотя она никогда не просила его об этом. Сенатор подарил ей квартиру, но для Анастасии это не имело значения. Она любила его как мужчину и была счастлива, просто находясь рядом с ним.
Полтора месяца счастья и страшная трагедия в жизни Анастасии Колеговой
Брак Колеговой и Тарасова продлился недолго. Спустя всего полтора месяца после свадьбы, 27 ноября 2009 года, мужчина погиб в результате теракта на «Невском экспрессе». В результате взрыва три вагона поезда 166 сошли с рельсов, количество погибших составило 27 человек. После смерти любимого в жизни Колеговой наступили новые трудности.
Варвара Владимирова, бывшая жена сенатора, заявила свои права на квартиру, подаренную Анастасии Колеговой. В течение двух лет между вдовой и бывшей супругой Тарасова шли судебные разбирательства. Варвара настаивала, что всё имущество, оставшееся после сенатора, должно перейти ей и её детям.
Суд вынес решение в пользу Анастасии, оставив недвижимость ей. То время стало настоящим испытанием для балерины, которая переживала не только юридическую борьбу, но и эмоциональное давление. Сегодня 42-летняя Анастасия Колегова продолжает свою карьеру в Мариинском театре.
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