«Подговорил врача, чтобы сдать дочь в детдом»: подробности скандального развода Александра Серова и Елены Стебеневой

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Певец Александр Серов был счастлив, когда встретил Елену Стебеневу. Их любовь была похожа на сказку, однако долго она не продлилась.
О том, каким был брак Александра Серова и Елены Стебеневой, а также, что стало причиной скандального развода — в материале «Радио 1».
Серову было 40 лет, когда он впервые увидел Стебеневу. Их знакомство произошло на концерте в начале 1991 года на одной из московских площадок, где девушка выступала в составе танцевальной группы. 20-летние близнецы Лена и Оля Стебеневы сразу привлекли внимание Александра. Спустя неделю девушки уже снимались в клипе Серова на песню «Дорогая, я никогда не покину тебя».
Однако у Елены было весомое обстоятельство, которое не позволяло сразу же начать роман с известным певцом: предстоящая свадьба с другим мужчиной. Все же Елена выбрала Александра, однако считала нужным спокойно объясниться с предыдущим избранником, а также поговорить с родными о том, что она решила круто изменить свою личную жизнь. Вскоре Стебенева переехала к Серову.
К несчастью, в жизни возлюбленных произошла трагедия — дочь родилась без кисти руки, а через несколько дней умерла. Но Александр и Елена смогли вместе пережить этот удар. Через время Елена снова забеременела. В октябре 1992 года родилась дочка Мишель. После рождения девочки пара сыграла свадьбу.
По словам женщины, она забыла о своей карьере и посвятила всю себя ребенку. Тем временем Александр продолжал усердно работать, периодически забывая о семье.
Лена решила быть поближе к мужу и стать его администратором. Деятельность жены Серову нравилась, а надзор за ним — нет. Александру не нравился тотальный контроль, ведь, как выяснилось, ему действительно было, что скрывать от супруги. Однажды Стебенева убедилась, что муж действительно имеет романы на стороне. Как-то после разговора по телефону он забыл отключиться, а Елена услышала страстные речи незнакомки. Певец же недоумевал, почему Стебенева злится, ведь такое поведение абсолютно нормально для артиста его уровня.
Когда дочке было четыре года, Елена объявила, что подает на развод. Но Александр убедил ее подождать, после чего порадовал жену шикарной покупкой: два дома в Подмосковье. Но радость её была недолгой — второй дом был исключительно для отдыха Александра. Вскоре произошло еще одно неприятное событие. Елена повезла Александру нужные документы в офис, и войдя туда, остолбенела, на коленях у певца сидела молодая любовница. Инцидент завершился дракой между супругами.
Развод в 2010 году был скандальным. Супруги припомнили друг другу даже страшную трагедию — смерть их первого ребенка. Но каждый старался упрекнуть другого. Тем не менее делёж имущества прошёл на удивление тихо. Всё было просто поделено пополам. Дочь, которой было тогда 17 лет, осталась жить с отцом. Александр по-прежнему зарабатывает хорошие деньги и кроме загородного дома сейчас владеет тремя квартирами.
Сегодня 73-летний Серов по-прежнему считает себя завидным женихом. Главное его увлечение — коллекционирование автомобилей. Певец покупает подержанные машины элитных марок в хорошем состоянии и сам доводит до люксового состояния.
Прошли годы, но экс-супруги до сих пор питают друг к другу ненависть. Примечательно, что у Серова это был единственный брак. Елена же жила 10 лет с другим мужчиной, врачом по имени Максим, но в 2023 году рассталась с ним. Гражданский муж крепко выпивал и стал проявлять агрессию. Всё было настолько плохо, что дело доходило до вызова полиции.
Ну а между собой Серов и Стебенева не общаются все 14 лет после развода. По словам их общей дочери Мишель, всю жизнь она буквально разрывается между родителями.
Читайте также:
Оставила вдовца без гроша: что стало с миллионами последней жены Прохора и как Татьяна Дэвис обхитрила молодого мужа
«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье
«Как можно петь на фоне трупа»: в сети обсуждают пророческий клип Седоковой «Шантарам»
История знакомства Александра Серова и Елены Стебеневой
Серову было 40 лет, когда он впервые увидел Стебеневу. Их знакомство произошло на концерте в начале 1991 года на одной из московских площадок, где девушка выступала в составе танцевальной группы. 20-летние близнецы Лена и Оля Стебеневы сразу привлекли внимание Александра. Спустя неделю девушки уже снимались в клипе Серова на песню «Дорогая, я никогда не покину тебя».
«Как же он мне понравился... С первого взгляда! Интересный, обаятельный, галантный. Сняли клип, и все поехали к Саше домой отметить это событие. Мы разговаривали, и я с каждой секундой влюблялась еще сильнее, понимая — это мой человек!» — говорила Елена
Однако у Елены было весомое обстоятельство, которое не позволяло сразу же начать роман с известным певцом: предстоящая свадьба с другим мужчиной. Все же Елена выбрала Александра, однако считала нужным спокойно объясниться с предыдущим избранником, а также поговорить с родными о том, что она решила круто изменить свою личную жизнь. Вскоре Стебенева переехала к Серову.
«Первое время все шло замечательно. Он исполнял все мои прихоти. Тем более, что я сразу забеременела и капризов было много. Но Саша сильно меня любил», — вспоминает женщина.
Выкидыш, измены и скандалы: каким был брак Александра Серова и Елены Стебеневой
К несчастью, в жизни возлюбленных произошла трагедия — дочь родилась без кисти руки, а через несколько дней умерла. Но Александр и Елена смогли вместе пережить этот удар. Через время Елена снова забеременела. В октябре 1992 года родилась дочка Мишель. После рождения девочки пара сыграла свадьбу.
По словам женщины, она забыла о своей карьере и посвятила всю себя ребенку. Тем временем Александр продолжал усердно работать, периодически забывая о семье.
Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)
«Я мечтала родить ему сына, но... Неприятно об этом говорить, однако, сыну просто неоткуда было появиться: муж охладел ко мне, а до меня доходили слухи, что других девушек он не пропускает! Я видела, что вокруг Саши постоянно целый рой поклонниц, но не хотела верить слухам», — рассказывала Стебенева.
Лена решила быть поближе к мужу и стать его администратором. Деятельность жены Серову нравилась, а надзор за ним — нет. Александру не нравился тотальный контроль, ведь, как выяснилось, ему действительно было, что скрывать от супруги. Однажды Стебенева убедилась, что муж действительно имеет романы на стороне. Как-то после разговора по телефону он забыл отключиться, а Елена услышала страстные речи незнакомки. Певец же недоумевал, почему Стебенева злится, ведь такое поведение абсолютно нормально для артиста его уровня.
Когда дочке было четыре года, Елена объявила, что подает на развод. Но Александр убедил ее подождать, после чего порадовал жену шикарной покупкой: два дома в Подмосковье. Но радость её была недолгой — второй дом был исключительно для отдыха Александра. Вскоре произошло еще одно неприятное событие. Елена повезла Александру нужные документы в офис, и войдя туда, остолбенела, на коленях у певца сидела молодая любовница. Инцидент завершился дракой между супругами.
«Да что она из себя святую изображает? Каюсь, сорвался, ударил, нельзя этого было делать. Только она помалкивает, что и сама вдарила мне сапогом по лицу. Клянусь, это был единственный раз, довела! А сама Лена могла пропасть на всю ночь без объяснений, к бутылке прикладывалась, а однажды продала мои часы за 300 тысяч долларов, хотя они стоили вдвое дороже. И всё истратила! Были и другие случаи исчезновения дорогих вещей и крупных сумм денег, а подбивала её на это сестра-близняшка. Постоянно настраивала жену против меня!» — рассказывал Серов.
Громкий развод Александра Серова и его жизнь сегодня
Развод в 2010 году был скандальным. Супруги припомнили друг другу даже страшную трагедию — смерть их первого ребенка. Но каждый старался упрекнуть другого. Тем не менее делёж имущества прошёл на удивление тихо. Всё было просто поделено пополам. Дочь, которой было тогда 17 лет, осталась жить с отцом. Александр по-прежнему зарабатывает хорошие деньги и кроме загородного дома сейчас владеет тремя квартирами.
Александр Серов (Фото: соцсети)
Сегодня 73-летний Серов по-прежнему считает себя завидным женихом. Главное его увлечение — коллекционирование автомобилей. Певец покупает подержанные машины элитных марок в хорошем состоянии и сам доводит до люксового состояния.
«Плачу 700 тысяч рублей налога в год за мой автопарк. Но я после развода был в таком шоке, что срочно искал себе хобби. Мужчины-автолюбители меня поймут», — делится исполнитель.
Прошли годы, но экс-супруги до сих пор питают друг к другу ненависть. Примечательно, что у Серова это был единственный брак. Елена же жила 10 лет с другим мужчиной, врачом по имени Максим, но в 2023 году рассталась с ним. Гражданский муж крепко выпивал и стал проявлять агрессию. Всё было настолько плохо, что дело доходило до вызова полиции.
Ну а между собой Серов и Стебенева не общаются все 14 лет после развода. По словам их общей дочери Мишель, всю жизнь она буквально разрывается между родителями.
«Моя самая заветная мечта — чтобы они помирились хотя бы ради внуков, ведь у меня уже двое замечательных детей!» — отметила девушка.
Читайте также:
Оставила вдовца без гроша: что стало с миллионами последней жены Прохора и как Татьяна Дэвис обхитрила молодого мужа
«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье
«Как можно петь на фоне трупа»: в сети обсуждают пророческий клип Седоковой «Шантарам»
Екатерина Коршунова