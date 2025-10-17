Регина Тодоренко поделилась первыми впечатлениями после рождения третьего ребёнка

17 октября 2025, 14:41

Регина Тодоренко впервые рассказала о жизни в статусе многодетной мамы

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о первых днях после рождения третьего ребёнка. Напомним, в конце сентября у неё и Влада Топалова появился ещё один сын — пара теперь воспитывает троих мальчиков.





В личном Telegram-канале Регина поделилась своими эмоциями и впечатлениями в новом статусе многодетной мамы. По её словам, адаптация проходит не без трудностей, однако она старается сохранять чувство юмора.





«Остановите землю, я сойду! Кажется, что к этому времени мы должны были хоть немного адаптироваться к тому, что нас стало пятеро. Но нет. Несмотря на то, что я в третий раз "молодая мама" и "на опыте", жизнь сталкивает нашу семью с новыми задачками. Чем больше у меня детей, тем я отчётливее понимаю, что нет универсальных правил в воспитании, что в материнстве нет места чётким и однозначным инструкциям», — призналась Тодоренко.