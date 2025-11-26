Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел отпраздновала 32-летие в Москве
Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел отпраздновала своё 32-летие в Москве. Об этом пишет ТВ Mail.
Прилет актрисы в Россию совпал с её днём рождения: после кинопремьеры, ради которой Эрчел прибыла в столицу, она отправилась праздновать вместе с командой в один из московских ресторанов.
В соцсетях Ханде опубликовала видео с праздничным тортом и свечами, подписав: «Это моя вечеринка». Также она показала фотографии из гостиничного номера, украшенного шарами и цветами, и панорамный вид из окна на Манежную площадь и Кремлёвские стены.
Накануне актриса прибыла в аэропорт Внуково, где её встретили поклонники и журналисты. Эрчел охотно принимала цветы, позировала для фото и раздала автографы, после чего отправилась в отель.
