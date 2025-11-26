Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел отпраздновала 32-летие в Москве

26 ноября 2025, 22:46

Турецкая актриса Ханде Эрчел показала, как праздновала 32-летие в Москве

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handmiyy)

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел отпраздновала своё 32-летие в Москве. Об этом пишет ТВ Mail.