Психолог Вероника Степанова предложила радикальный метод выселения Долиной из квартиры
Скандально известная психолог Вероника Степанова высмеяла Ларису Долину. В своём Telegram-канале она написала, что певица до сих пор не освободила спорную квартиру в Хамовниках, и предложила решить вопрос радикально.
Ранее СМИ сообщали, что на днях из квартиры вывезли часть вещей Долиной, для этого потребовались три грузовика. Суд оставил жильё за покупательницей Полиной Лурье, и хотя переезд уже близок к завершению, артистке нужно ещё немного времени.
«Полагаю, здесь может помочь только американский спецназ», — поделилась Степанова.
По словам адвоката Лурье, Долина пообещала покинуть квартиру ориентировочно 9 января.