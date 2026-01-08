Психолог Вероника Степанова предложила радикальный метод выселения Долиной из квартиры

08 января 2026, 13:21

Психолог Степанова предложила вызвать спецназ для выселения Долиной из квартиры

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Скандально известная психолог Вероника Степанова высмеяла Ларису Долину. В своём Telegram-канале она написала, что певица до сих пор не освободила спорную квартиру в Хамовниках, и предложила решить вопрос радикально.





Ранее СМИ сообщали, что на днях из квартиры вывезли часть вещей Долиной, для этого потребовались три грузовика. Суд оставил жильё за покупательницей Полиной Лурье, и хотя переезд уже близок к завершению, артистке нужно ещё немного времени.





«Полагаю, здесь может помочь только американский спецназ», — поделилась Степанова.