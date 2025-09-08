Татьяна Буланова запускает ресторанный бизнес в Москве

08 сентября 2025, 16:55

Татьяна Буланова решилась на открытие ресторана в столице

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова вновь решила попробовать себя в ресторанном бизнесе — теперь в Москве. Несмотря на то, что её предыдущий проект оказался убыточным и принёс около 16 миллионов рублей потерь, певица не отказывается от предпринимательской деятельности и запускает новое заведение общественного питания.