Татьяна Буланова запускает ресторанный бизнес в Москве

Татьяна Буланова решилась на открытие ресторана в столице
Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова вновь решила попробовать себя в ресторанном бизнесе — теперь в Москве. Несмотря на то, что её предыдущий проект оказался убыточным и принёс около 16 миллионов рублей потерь, певица не отказывается от предпринимательской деятельности и запускает новое заведение общественного питания.



Для реализации этой идеи Буланова зарегистрировала компанию с названием ООО «Триумф». Согласно открытым данным, организация будет заниматься ресторанной деятельностью — включая обслуживание в классических ресторанах, кафе, а также форматах быстрого питания и самообслуживания.

Изданию Super удалось связаться с директором артистки Сергеем Хрусталёвым. Он уточнил, что в данный момент Татьяна вместе с командой находится в гастрольном туре по Крыму, но пообещал, что в ближайшее время появится больше информации о новом проекте.

Софья Метелева

