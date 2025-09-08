Татьяна Буланова запускает ресторанный бизнес в Москве
Татьяна Буланова вновь решила попробовать себя в ресторанном бизнесе — теперь в Москве. Несмотря на то, что её предыдущий проект оказался убыточным и принёс около 16 миллионов рублей потерь, певица не отказывается от предпринимательской деятельности и запускает новое заведение общественного питания.
Для реализации этой идеи Буланова зарегистрировала компанию с названием ООО «Триумф». Согласно открытым данным, организация будет заниматься ресторанной деятельностью — включая обслуживание в классических ресторанах, кафе, а также форматах быстрого питания и самообслуживания.
Изданию Super удалось связаться с директором артистки Сергеем Хрусталёвым. Он уточнил, что в данный момент Татьяна вместе с командой находится в гастрольном туре по Крыму, но пообещал, что в ближайшее время появится больше информации о новом проекте.
