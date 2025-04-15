Раскрыты многомиллионные заработки выступающего в Европе Максима Галкина*

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Юморист Максим Галкин* выступает в Европе в маленьких концертных залах за 16 тысяч рублей. Об этом пишет издание URA.RU.
В апреле и мае у мужа Аллы Пугачёвой запланирован тур по Германии с авторской программой. Первое выступление шоумена состоится в Штутгарте на площадке, вмещающей чуть более двух тысяч зрителей. В настоящее время на концерт не распродана даже половина билетов.
Цены начинаются от 3600 рублей и достигают 16 700 рублей. Всего Галкин* посетит с концертами 13 городов Германии.
При этом, несмотря на то, что залы не заполнены, артист может заработать более 15 миллионов рублей за один концерт. А все 13 выступлений принесут ему заработок в порядка 195 миллионов рублей. Правда, часть этой суммы будет потрачена на аренду залов, охрану и зарплату команды.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Цены начинаются от 3600 рублей и достигают 16 700 рублей. Всего Галкин* посетит с концертами 13 городов Германии.
При этом, несмотря на то, что залы не заполнены, артист может заработать более 15 миллионов рублей за один концерт. А все 13 выступлений принесут ему заработок в порядка 195 миллионов рублей. Правда, часть этой суммы будет потрачена на аренду залов, охрану и зарплату команды.
Читайте также:
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«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре
«Недавно вернулся из психбольницы»: шоумен Барецкий заявил, что Галкин* пытался покончить с собой
*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова