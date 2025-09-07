Раскрыты новые детали предстоящей свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко

07 сентября 2025, 21:43

Появилась свежая информация о дате и формате свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко

Бенни Бланко и Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Селена Гомес, которой недавно исполнилось 33 года, готовится к важному событию — в скором времени она и 37-летний музыкальный продюсер Бенни Бланко официально узаконят свои отношения. По информации TMZ, пара планирует сыграть свадьбу в конце сентября.