Раскрыты новые детали предстоящей свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес, которой недавно исполнилось 33 года, готовится к важному событию — в скором времени она и 37-летний музыкальный продюсер Бенни Бланко официально узаконят свои отношения. По информации TMZ, пара планирует сыграть свадьбу в конце сентября.
Как стало известно, влюблённые уже отметили мальчишник и девичник и сейчас заняты последними приготовлениями к церемонии. По словам источников, Селена хочет, чтобы этот день прошёл в уютной, приватной атмосфере, без излишнего внимания со стороны публики.
Именно поэтому пара отказалась от шумных площадок и отелей — вместо этого они выбрали уединённый особняк в Монтесито, элитном районе рядом с Санта-Барбарой. Здесь проживают такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, а также принц Гарри с Меган Маркл.
Источник уточнил, что артистка мечтает о скромной церемонии в кругу самых близких и делает всё, чтобы избежать лишней огласки.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
